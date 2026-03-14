Šodien kameras ir visur, mūs novēro ne tikai uz ielām, bet arī teju katrā auto ir kamera, kas piefiksē kļūdas satiksmē. Šoreiz zem lupas Rīgas satiksmes sabiedriskais transports.
Redzams, ka autobusa šoferis burtiski iespiedis vieglo automašīnu, apdzenot un iebraucot pieturā. Maniere, kā tas tika izdarīts, šoferiem liek apšaubīt autovadītāja prasmes.
Savs komentārs par redzēto ir arī satiksmes speciālista, autoskolas pasniedzējam, docentam Ērika Griģim:” Vieglā automobiļa vadītājs apdzīvotā vietā (AV) pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturā, kas apzīmēta ar 541. ceļa zīmi “Autobusa un trolejbusa pietura”, apdzen autobusu, kas jau ir uzsācis kustību! Apdzīvotās vietās transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētās pieturas. Trolejbusu un autobusu vadītāji drīkst sākt braukt no pieturas tikai pēc tam, kad ir pārliecinājušies, ka viņiem tiek dots ceļš.
Posmainā autobusa garums rada bīstamību gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, gan pašam apdzenošajam automobiļa vadītājam ātri pabeigt iesākto apdzīšanas manevru, tādēļ tas bremzē un apstāja, beidzot dodot ceļu autobusam, kas no pieturvietas jau uzsācis braukšanu!
Taču pēc mirkļa paša lielākā autobusa Rīgā vadītājs iedomājas apdzīt regulējamā krustojumā! Videosižetā nav redzamas trīs braukšanas joslas! Jo nav 718. vai 719. ceļa zīme “Braukšanas virzieni joslās” un trūkst arī 921. ceļa apzīmējuma – dubulta nepārtraukta līnija, kas sadala pretējos virzienos braucošu transportlīdzekļu plūsmas uz ceļiem ar trijām vai vairākām braukšanas joslām! Tātad, notiek apdzīšana regulējamā krustojumā, kur Ceļu satiksmes noteikumi apdzīšanu aizliedz (CSN 109.1.punkts)!
Nedaudz tālāk lielākā autobusa vadītājs cenšas “saspiest mazāko”, ieņemot labo malējo braukšanas joslu uz ceļa, kur joslu skaitu katrā virzienā ceļa posmā un braukšanas virzienus katrā joslā nosaka 718. ceļa zīme.
Par pārkāpumiem un administratīviem sodiem, kas redzami videosižetā! Vieglā automobiļa vadītājs, kas apdzina autobusu, nedodams ceļu autobusa vadītājam! Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās, piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.
Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, piemēro naudas sodu videosižetā redzamā vieglā automobiļa vadītājam astoņu naudas soda vienību apmērā.
Autobusa vadītāju, atkarībā no viņa aprakstītām darbībām paskaidrojumā, iespējams, var sodīt par autobusa kustības uzsākšanu no apzīmētas pieturvietas, nepārliecinoties, vai transportlīdzeklim tiek dots ceļš.
Autobusa vadītājam par apdzīšanu regulējamā krustojumā piemēro naudas sodu vienpadsmit naudas soda vienību apmērā. Ja autobusa vadītājam transportlīdzekļu braukšanas trajektorija krustojas ar vieglo automobili, bet braukšanas secība satiksmes noteikumos nav reglamentēta, ceļu dod transportlīdzekļa (autobusa) vadītājs, kuram transportlīdzeklis (vieglaisautomobilis) tuvojas no labās puses. Par ceļa nedošanu transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, piemēro naudas sodu autobusa vadītājam — no trim līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.
Kopumā lielā autobusa vadītājam par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā vairāku tādu citu citam sekojošu Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kuri saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu, var piemērot naudas sodu no četrpadsmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.
Kā braukt lielo (posmaino) autobusu un trolejbusu vadītājiem Rīgas pilsētā, kur pārsvarā ir intensīva un daudziem jo bīstama satiksme!? Vai pietiks ar Ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgo pienākumu un tiesību ievērošanu, kas nosaka to, ka ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda CSL, CSN un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus, jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus un katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības!?
Jā, īpaši paļauties, ka arī citi satiksmes dalībnieki būs zinoši, apmācīti gājēji un pieredzējuši mopēdu, velosipēdu, elektroskrejriteņu vadītāji, toleranti, iecietīgi, pārzinās noteikumus, nebrauks agresīvi, nebrauks ar mopēdiem bez bojātiem vai noņemtiem trokšņu slāpētājiem un būs mācījušies satiksmes drošību Latvijas specifiskajos ceļu satiksmes apstākļos! Vai ceļu satiksmes organizatori domā par drošu satiksmi savā pilsētā Rīgā, izņemot projektēšanu! Projektiem, kas, manuprāt, kļūst par apgrūtinājumu ieviešanu jebkura veida transportlīdzekļa vadītājam, lai tikai būtu ko sodīt un kāds tiktu pie nepelnītas naudas!”