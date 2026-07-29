Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

“Tas mums bija vajadzīgs jau vakar!” Zelenskis atklāj, ko steidzami lūdzis Donaldam Trampam 0

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LA.LV
14:41, 29. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis ASV prezidentu Donaldu Trampu nodrošināt Ukrainai steidzamu pretgaisa aizsardzības raķešu krājumu, lai pasargātu valsti no iespējamajiem Krievijas uzbrukumiem enerģētikas infrastruktūrai ziemā, vēsta “Axios”.

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Intervijā izdevumam Zelenskis norādījis, ka Kijiva vērsusies pie Baltā nama ar lūgumu piešķirt tā dēvēto “ziemas paketi” – pārtvērējraķetes sistēmām “Patriot”.

Pēc viņa teiktā, bez papildu šāda veida raķetēm Krievija šajā ziemā varētu veikt plašus triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, radot “katastrofu” miljoniem cilvēku, kuri varētu palikt bez elektrības un apkures.

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Zelenskis uzsvēris, ka pat gadījumā, ja Ukraina saņemtu atļaujas pašai ražot šīs raķetes, to izgatavošana aizņemtu no viena līdz pieciem gadiem, kas pašreizējā situācijā esot pārāk ilgs laiks.

“Patriot” mums bija vajadzīgas jau vakar,” sacīja Ukrainas prezidents.

Viņš norādīja, ka Ukraina cer līdz ziemai saņemt aptuveni 300 pārtvērējraķetes. Pēc Zelenska teiktā, Tramps esot apsolījis mēģināt palīdzēt, taču vienlaikus norādījis, ka situāciju sarežģī arī ASV vajadzības saistībā ar karu ar Irānu.

Zelenskis arī paudis, ka Ukraina ir gatava nodot Vašingtonai militārās tehnoloģijas un ekspertu zināšanas apmaiņā pret nepieciešamajiem līdzekļiem pretraķešu aizsardzības stiprināšanai.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

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