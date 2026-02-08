“Vai tiešām domājam, ka sieva izkrāps 90 eiro un neaprūpēs savu slimo vīru?” Endziņš atklāj absurdu birokrātijas piemēru 0

LA.LV
18:18, 8. februāris 2026
Ziņas Latvijā

No 1.februāra testa režīmā sākusi darboties birokrātiskā sloga mazināšanai paredzētā mājaslapa “atmetambirokratiju.lv”, kas palielinās iedzīvotāju iespējas iesaistīties sloga mazināšanā, kā arī sekot līdzi projekta attīstībai un jaunumiem šajā jomā.

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
Kokteilis
Katras zodiaka zīmes Ahilleja papēdis: šīs vājības neļauj jums būt patiesi laimīgiem
TV24
Igauņi atzinuši, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši – vai Latvija tiešām nemācīsies no citu kļūdām? 11
Lasīt citas ziņas

Jānis Endziņš, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes padomnieks, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāstīja, ka saņemti jau pirmie iedzīvotāju priekšlikumi birokrātijas mazināšanai. Viņš minēja vienu īpaši absurdisku piemēru, kur invalīda asistents – ģimenes loceklis – ir spiests regulāri iesniegt detalizētas atskaites par paveikto darbu, lai saņemtu salīdzinoši nelielu valsts atbalstu, aptuveni 90 eiro mēnesī.

Endziņš uzsver, ka šāda prasība ir īpaši nesamērīga gadījumos, kad asistents ir gados vecs cilvēks, kurš 24/7 aprūpē smagi slimu dzīvesbiedru. Viņa ieskatā valsts šādi demonstrē neuzticēšanos saviem iedzīvotājiem, pieņemot, ka ģimenes locekļi varētu mēģināt “izkrāpt” nelielas summas, nevis reāli rūpēties par saviem tuviniekiem.

Plašāk pievienotajā video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Jānis Endziņš: Darīšu visu, lai sabiedrība tos “varoņus” ierauga
TV24
Laiki ir bijuši ļoti smagi: esam jaunas krīzes vai izaugsmes cikla sākumā?
TV24
Endziņš: Esam jauna izaugsmes cikla sākumā, nevis krīzē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.