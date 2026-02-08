“Vai tiešām domājam, ka sieva izkrāps 90 eiro un neaprūpēs savu slimo vīru?” Endziņš atklāj absurdu birokrātijas piemēru 0
No 1.februāra testa režīmā sākusi darboties birokrātiskā sloga mazināšanai paredzētā mājaslapa “atmetambirokratiju.lv”, kas palielinās iedzīvotāju iespējas iesaistīties sloga mazināšanā, kā arī sekot līdzi projekta attīstībai un jaunumiem šajā jomā.
Jānis Endziņš, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) valdes padomnieks, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāstīja, ka saņemti jau pirmie iedzīvotāju priekšlikumi birokrātijas mazināšanai. Viņš minēja vienu īpaši absurdisku piemēru, kur invalīda asistents – ģimenes loceklis – ir spiests regulāri iesniegt detalizētas atskaites par paveikto darbu, lai saņemtu salīdzinoši nelielu valsts atbalstu, aptuveni 90 eiro mēnesī.
Endziņš uzsver, ka šāda prasība ir īpaši nesamērīga gadījumos, kad asistents ir gados vecs cilvēks, kurš 24/7 aprūpē smagi slimu dzīvesbiedru. Viņa ieskatā valsts šādi demonstrē neuzticēšanos saviem iedzīvotājiem, pieņemot, ka ģimenes locekļi varētu mēģināt “izkrāpt” nelielas summas, nevis reāli rūpēties par saviem tuviniekiem.
