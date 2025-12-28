Jānis Endziņš: Darīšu visu, lai sabiedrība tos “varoņus” ierauga 0
1.decembrī darbu kā Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs sāka Jānis Endziņš. TV24 raidījumā “Naudas cena” viņš atklāja, ar kādiem “instrumentiem” strādās, lai panāktu birokrātijas mazināšanos.
Kā zināms, Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors, bet tagad tas ir Endziņa pienākums.
“Mēģināšu steidzināt, neatlikt malā, iet raitāk uz priekšu,” par birokrātijas mazināšanas procesu pauda Endziņš.
Uz jautājumu, kāds būs viņa “instruments”, ar ko viņš strādās, Endziņš atbildēja: “Es teiktu, ka tā, visticamāk, būs caurspīdība. Es darīšu visu, lai sabiedrība tos “varoņus” ierauga.
Es salikšu termiņus un sarkanos karodziņus, lai sabiedrība var redzēt, kā mums ar šīm birokrātijas mazināšanas lietām iet. Un kurā institūcijā tas sprūst iekšā.”
Kā iepriekš Endziņš izteicās intervijā Latvijas Radio: “Mērķis ir virzīties ar intensitāti vismaz 10 mazās lietiņas mēnesī. [..] Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā.”
