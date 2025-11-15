“Budžets ir uz sabrukuma robežas…” ANO brīdina par smagu ziemu Ukrainas bēgļiem 0
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir izteikusi brīdinājumu par nopietnu finansējuma trūkumu, kas šajā ziemā apdraud miljoniem bēgļu. Straujais Amerikas Savienoto Valstu (ASV) finansējuma kritums, kā arī citu valstu mazākas iemaksas ir radījušas situāciju, kurā humānās palīdzības budžeti tuvojas sabrukuma robežai.
Īpaši smaga situācija ir ukraiņiem, sīriešiem un afgāņiem, norāda Apvienoto Nāciju Organizācijas, Augstais komisārs bēgļu jautājumos. Kā ziņo “Le Monde”, daudzās no šim valstīm ģimenes tuvojošos salu sagaida bez elementārām lietām, ko citi uzskata par pašsaprotamām.
“Vēlreiz uzsverot, ka humānās palīdzības budžeti ir uz sabrukuma robežas, un palīdzība, ko mēs varam sniegt šajā ziemā, šogad tiks ievērojami samazināta,” norāda ārējo attiecību vadītāja.
ASV, kas ilgstoši bijusi lielākā atbalstītāja, Donalda Trampa prezidentūras laikā strauji samazināja ārvalstu palīdzības apmērus. Iepriekš Vašingtona sedza vairāk nekā 40 procentus no Apvienoto Nāciju Organizācijas budžeta, taču tagad šis atbalsts ir būtiski sarucis.
Samazinājušās arī citu lielo valstu iemaksas, kas vēl vairāk pasliktina organizācijas finansiālo situāciju.
Īpaši sarežģīta ziema gaidāma Ukrainā, kur temperatūra var noslīdēt līdz pat mīnus 20 grādiem. Ukrainas iedzīvotāji piedzīvos jau ceturto kara ziemu, un humānās palīdzības vajadzības arvien pieaug. Intensīvie uzbrukumi turpina izraisīt civiliedzīvotāju upurus, tiek iznīcināta infrastruktūra un saasinās gāzes, elektrības un ūdens trūkums.