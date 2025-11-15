Ukrainā iedzīvotāji saņem humānās palīdzības pakas, Harkiva, 2025.gada februārī.
Ukrainā iedzīvotāji saņem humānās palīdzības pakas, Harkiva, 2025.gada februārī.
“Budžets ir uz sabrukuma robežas…” ANO brīdina par smagu ziemu Ukrainas bēgļiem 0

19:12, 15. novembris 2025
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir izteikusi brīdinājumu par nopietnu finansējuma trūkumu, kas šajā ziemā apdraud miljoniem bēgļu. Straujais Amerikas Savienoto Valstu (ASV) finansējuma kritums, kā arī citu valstu mazākas iemaksas ir radījušas situāciju, kurā humānās palīdzības budžeti tuvojas sabrukuma robežai.

Lai segtu steidzamākās vajadzības, ANO ir uzsākusi līdzekļu vākšanas akciju un cer piesaistīt vismaz 35 miljonus dolāru.

Īpaši smaga situācija ir ukraiņiem, sīriešiem un afgāņiem, norāda Apvienoto Nāciju Organizācijas, Augstais komisārs bēgļu jautājumos. Kā ziņo “Le Monde”, daudzās no šim valstīm ģimenes tuvojošos salu sagaida bez elementārām lietām, ko citi uzskata par pašsaprotamām.

Apvienoto Nāciju Organizācijas ārējo attiecību vadītāja uzsver, ka trūkst pienācīgu mājokļu, izolācijas materiālu, apkures, segu, silta apģērba un pat medikamentu.

“Vēlreiz uzsverot, ka humānās palīdzības budžeti ir uz sabrukuma robežas, un palīdzība, ko mēs varam sniegt šajā ziemā, šogad tiks ievērojami samazināta,” norāda ārējo attiecību vadītāja.

Viņa informē, ka privāto ziedotāju atbalsts ir kļuvis kritiski svarīgs, lai palīdzētu atjaunot bombardētos mājokļus, siltināt patversmes un nodrošināt siltumu un segas bērniem un vecāka gadagājuma cilvēkiem kā arī iegādāties medikamentus un siltu pārtiku.

ASV, kas ilgstoši bijusi lielākā atbalstītāja, Donalda Trampa prezidentūras laikā strauji samazināja ārvalstu palīdzības apmērus. Iepriekš Vašingtona sedza vairāk nekā 40 procentus no Apvienoto Nāciju Organizācijas budžeta, taču tagad šis atbalsts ir būtiski sarucis.

Samazinājušās arī citu lielo valstu iemaksas, kas vēl vairāk pasliktina organizācijas finansiālo situāciju.

Īpaši sarežģīta ziema gaidāma Ukrainā, kur temperatūra var noslīdēt līdz pat mīnus 20 grādiem. Ukrainas iedzīvotāji piedzīvos jau ceturto kara ziemu, un humānās palīdzības vajadzības arvien pieaug. Intensīvie uzbrukumi turpina izraisīt civiliedzīvotāju upurus, tiek iznīcināta infrastruktūra un saasinās gāzes, elektrības un ūdens trūkums.

