Foto: Evija Trifanova/LETA
Lietus pilsētā.

Te nu bija pavasaris: sinoptiķi nāk klajā ar laika prognozi gaidāmajai nedēļai 0

19:59, 5. aprīlis 2026
No pirmdienas gaidāmi nokrišņi, bet otrajā pusē – saule, liecina sinoptiķu prognozes.

Latvijā saglabāsies pavasarim raksturīgi, mainīgi laikapstākļi – nedēļas sākumā laiks būs vējains un nokrišņiem bagāts, bet no nedēļas vidus kļūs mierīgāks, sausāks un brīžiem arī saulaināks. Lai gan naktīs pieturēsies neliels sals, dienās temperatūra pamazām paaugstināsies. Dominēs rietumu un ziemeļu puses vēji.

Pirmdien būs lielākoties mākoņains un brāzmains laiks. Naktī centrālajos un austrumu rajonos līs, bet no rīta Kurzemi sasniegs jauna nokrišņu zona, kas atnesīs lietu un slapju sniegu. Naktī gaiss atdzisīs līdz +1…+4 grādiem. Pūtīs mērens līdz mēreni stiprs dienvidrietumu, rietumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-19 metrus sekundē, piekrastē līdz pat 20-23 metriem sekundē. Dienā teritorijas lielākajā daļā turpināsies lietus un slapjš sniegs, un temperatūra paaugstināsies vien līdz +2…+7 grādiem.

Tāpat otrdien saglabāsies mākoņains un mitrs laiks, ar nokrišņiem plašākā teritorijā. Dienas gaitā rietumu, ziemeļrietumu vējš iegriezīsies no ziemeļiem un vietām pastiprināsies, jūtamāk piekrastes un rietumu rajonos, kur brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 0…+4 grādi, bet dienā gaiss iesils līdz +4…+6 grādiem.

Trešdien laikapstākļi kļūs mierīgāki un tādi saglabāsies līdz pat nedēļas beigām – debesis brīžiem skaidrosies, un daudzviet uzspīdēs saule.

Naktī uz trešdienu austrumos iespējami nelieli, īslaicīgi nokrišņi, bet tālāk anticiklona ietekmē laiks jau būs pārsvarā sauss. Pūšot mērenam pārsvarā ziemeļu puses vējam, nakts stundās termometra stabiņš nokritīs arī zem 0 grādu atzīmes, bet dienās gaiss daudzviet iesils līdz +6…+11 grādiem.

