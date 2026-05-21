Slaidiņš: Putina gals nebūs draudu beigas – Krievijā jāmainās visai sistēmai, lai Eiropa būtu drošībā 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandiera Roberta Brovdi, zināma arī kā “Maģārs”, pausto par Krievijas draudiem un dronu nozīmi karā.
Slaidiņš norādīja, ka Brovdi vērtējumā Ukrainai nevajadzētu rēķināties ar būtiskām pārmaiņām Krievijā pat gadījumā, ja Vladimirs Putins zaudētu varu. Pēc viņa teiktā, Kremlī izveidotā sistēma ir būvēta daudzu gadu garumā, un pati varas struktūra centīsies to saglabāt. Tāpēc Ukrainai jau tagad esot radikāli jāpārskata sava drošības politika un jāuztur augsta kaujas gatavība, lai Maskava nākotnē pat neapsvērtu atkārtotu plaša mēroga iebrukumu.
Slaidiņš uzsvēra, ka Krievijas apdraudējums var saglabāties arī pēc pašreizējā režīma maiņas, ja pati sistēma netiks salauzta. Viņa vērtējumā, kamēr Krievijas valsts struktūra saglabāsies līdzšinējā formā, stabils miers nebūs iespējams.
Raidījumā tika apspriesta arī Brovdi veiktā analīze par Ukrainas dronu vienību efektivitāti. Saskaņā ar Slaidiņa atstāstīto, vidējais rādītājs Ukrainas bruņotajos spēkos pašlaik ir aptuveni trīs apstiprināti iznīcināti pretinieka karavīri uz vienu drona ekipāžu mēnesī. Tomēr specializētās dronu vienībās šis rādītājs ir ievērojami augstāks – vairāk nekā 15 gadījumi mēnesī.
Slaidiņš norādīja, ka tas liecina par lielu izaugsmes potenciālu. Ja veiksmīgāko dronu vienību pieeju izdotos pārnest arī uz citām brigādēm, Ukrainas spēki varētu būtiski palielināt pretinieka zaudējumus. Viņš uzsvēra, ka dzīvais spēks joprojām ir būtisks Krievijas armijas elements – bez karavīriem nevar pārvietot ne transportu, ne bruņutehniku, ne citu kaujas tehniku.
Vienlaikus Slaidiņš atzina, ka efektīvu dronu pilotu sagatavošana prasa laiku. Šādas prasmes neveidojas vienā dienā – nepieciešama pieredze, apmācība un praktiska darbība frontē. Viņš salīdzināja dronu pilotus ar artilērijas priekšējiem novērotājiem, kuri kara laikā kļūst par vienības “acīm” un palīdz samazināt pretinieka uzbrukuma vai aizsardzības spējas.
Slaidiņa vērtējumā Brovdi piedāvātie modeļi jau rāda labus rezultātus, un, tos attīstot plašāk, Ukraina varētu atrast efektīvāku formulu cīņai pret Krievijas spēkiem.