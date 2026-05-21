VIDEO. Atriebības akts? Iedzīvotāji pārsteidzi par kurmja izdarībām

21:19, 21. maijs 2026
Ziņas Dabā

Vietnē „TikTok” strauju popularitāti iemantojis kāds amizants video, kurā fiksēts neparasts skats uz aparta lauka Latvijas laukos. Video autors iemūžinājis kurmja darba rezultātu, kas pārsteidz ar savu neparasto precizitāti – mazais pazemes racējs savus rakumus izveidojis gandrīz taisnā, garā līnijā, kas stiepjas pāri visam laukam.

Situāciju vēl uzjautrinošāku padara paša video autora komentārs, kurš nosaka, ka nezina, ko tieši zemes īpašnieks nodarījis šim kurmim, taču tas noteikti izskatoties pēc kārtīga un labi pārdomāta atriebības akta.

Video acumirklī piesaistījis plašu auditoriju, un komentāru sadaļā cilvēki nav žēlojuši asprātības, mēģinot rast loģisku skaidrojumu kurmja neparastajai trajektorijai. Kamēr vieni joko, ka kurmis droši vien „ievelk sev elektrību” vai ierīko nopietnu meliorācijas sistēmu, citi izteikuši minējumus, ka pie vainas varētu būt kāda ātra slieka, kas metusies bēgt taisnā virzienā, bet mazais racējs dzinies tai pakaļ.

Tāpat izskanējušas versijas, ka šis konkrētais kurmis, iespējams, ir saēdies kādus īpašus minerāļus, kas devuši tam teju pārdabisku spēku un precizitāti. Savukārt daļa komentētāju sliecas domāt, ka uz apartā lauka darbojusies vesela kurmju ģimene, kas vienkārši devusies kārtīgā pavasara pastaigā, atstājot aiz sevis tik iespaidīgu un pamanāmu pēdu virkni, kas tagad smīdina sociālo tīklu lietotāju visā Latvijā.

