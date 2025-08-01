TESTS. Lērums, ķinka, čukurs: cik labi tu orientējies mūsu valodas dārgumos – apvidvārdos? 0
Apvidvārdi glabā paaudžu uzkrāto gudrību un vietējo kolorītu, taču ne visi var veikli atšifrēt to nozīmi. Vai tu spēj?
ReklāmaReklāma
VIDEO. Šokā pat dabas pētnieki. Kokā karājas nevis čiekuri, bet… 5
“Kļūst tikai sliktāk.” Novērotais Kalnciema tirdziņā satrauc sabiedrību 3
Veselam
Sargā savu sirdi! 8 pārtikas produkti, kas spēj samazināt insulta attīstības risku
Pārbaudi, cik labi pārvaldi šo valodas daļu, atbildot uz 10 jautājumiem!
Ko tas nozīmē?
1 no 10