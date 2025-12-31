“Četrgadīgais puisītis viens lēkāja tumsā pa braucamo daļu,” ogrēniete satraucas par pilsētā pamestajiem bērniem 0
Pagājušajā ziemā pāris dienu laikā ziņojām par diviem maziem bērniņiem, kuri vieni bija izgājuši aukstumā un sniegā no mājas. Viens Rīgā tika atrasts uz ielas, otru diemžēl neizdevās izglābt un tas stāsts beidzās traģiski. Šī ziema nav nākusi ar šādām traģiskām ziņām, līdz pamanījām kādas ogrēnietes ierakstu sociālajos tīklos. Diemžēl, no kļūdām laikam nemācamies.
“Rakstu ar pārdomām, jo šovakar jau otro reizi Ogrē pie “Top” veikala saskāros ar situāciju, kas mani patiesi satrauca un, manuprāt, nav pieļaujama.
Dodoties ar savu 3 gadus veco meitiņu no Top uz Arēnas Ogre pusi ap plkst. 17:50, tumsā uz ietves krustojuma ieraudzīju vienu pašu mazu zēnu, kurš lēkāja no ietves uz braucamo daļu un atpakaļ.
Uz jautājumu, kur ir vecāki, bērns teica, ka nezin, ka gaida tēti, bet īsti nezina, kur viņš ir. Nezināja arī, kur ir mamma. Viņš norādīja uz māju, kur dzīvojot tēvs, taču piebilda, ka tēta, iespējams, tur nebūs un viņam nav atslēgu. Ar skatienu apkārt meklēju, vai nav redzami vecāki.
jo bijusi paredzēta tikšanās ar bērna tēvu (katrs dzīvojot savā mājā pie Top). Manuprāt, 4 gadus veca bērna atrašanās vienatnē uz ielas tumsā nav pieļaujama. Garām pabrauca vairākas automašīnas un gāja garām pieaugušie, bet nevienam nešķita aizdomīgi, ka bērns ir viens. Bērna māte tikai noteica, ka noskaidros situāciju ar bērna tēvu un aizgāja. Diemžēl bērna notriekšanas gadījumā vecāki gauži raudātu, bet intuitīvi likās, ka bērnam tiek atļauts vienam doties no viena vecāka dzīvokļa pie otra.
Otrs gadījums notika “Top” veikala stāvvietā kādu laiku atpakaļ. Uz braucamās daļas stāvēja mazs bērns (ap 3 gadiem) un raudāja.
Mašīnā atradās vecāka sieviete (vecmāmiņa vai pat vecvecmāmiņa), kura nespēja ātri novērst situāciju un kā argumentu minēja, ka pati bijusi piesprādzēta. Kad mamma iznāca no veikala, abas sievietes sāka pārmest bērnam, ka viņš nedrīkst kāpt ārā no mašīnas.
Trešais gadījums bija vakar, kad, braucot gar apsnigušo Ogres slidkalniņu, zēni ap 7–8 gadu vecumu bija izdomājuši mest lielus sniega un ledus gabalus pa braucošām automašīnām…
Mans aicinājums visiem vecākiem:
1. neatstājiet savus bērnus vienus
2. izvērtējiet, kam uzticat bērnu pieskatīšanu,
Ja redzat uz ielas bērnu bez pieaugušā — nepaejiet garām. Bērnu drošība nav “pārspīlējums” vai “citu atbildība”. Tā ir mūsu visu atbildība. Un vēl — nebaidieties arī aizrādīt svešiem bērniem, ja viņu uzvedība uz ielas, slidkalniņā vai veikalā apdraud viņus pašus vai citus.”