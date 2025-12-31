Foto: Ropažu pašvaldības policija/Facebook

FOTO. “Rumaks” nolikts augšpēdus uz līdzenas vietas! Ropažu policija publicē foto un brīdina šoferus 14

LA.LV
9:45, 31. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Laikapstākļi pēdējās dienās strauji mainījušies, tāpēc arī uz ceļiem avārijas notikušas biežāk kā iepriekš. Šoreiz foto no kādas avārijas publicējusi Ropažu novada pašvaldības policija.

“Pirmie ziemas prieki samulsina pat pieaugušos – kāds vīrietis, kam nav derīgas autovadītāja apliecības, pamanās savu “rumaku” nolikt augšpēdus uz līdzenas vietas.

Saņemta informācija, ka netālu no Silakroga uz autoceļa V68 apgāzusies BMW markas automašīna. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka laimīgā kārtā autovadītājs nav cietis un spējis saviem spēkiem izkļūt no spēkrata. Vīrietis paskaidroja, ka mašīna saslīdējusi un viņš nav spējis to savaldīt.

Pārbaudot personas datus, noskaidrots, ka vīrietim nav derīgas autovadītāja apliecības un pret personu uzsāktas likumā noteiktās procesuālās darbības.

Papildus vēršam uzmanību – līdz ar pirmā sniega iestāšanos ir ievērojami pieaudzis sūdzību skaits par autovadītājiem, kas uz koplietošanas ceļiem, pat apdzīvotās vietās, veic apzinātu “driftēšanu”.

Atgādinām – apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.) tiek traktēta kā agresīva braukšana!

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 51. pantu tiek piemērots naudas sods no 70 līdz 280 eiro, kā arī seši soda punkti,” policija atgādina.

