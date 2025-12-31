VIDEO. Maskavas apgabalā 100 000 krievu tiek atstāti tumsā 0
Maskavas apgabalā vairāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotāju otrdien piedzīvoja elektroapgādes pārtraukumu apakšstacijas ugunsgrēka dēļ, kas izcēlās pēc Ukrainas dronu uzbrukuma.
Ramenskas pilsētas administrācija paziņoja, ka elektroapgādes pārtraukumu izraisījusi kabeļa aizdegšanās, tomēr tajā pašā laikā tika ziņots par liela mēroga Ukrainas dronu uzbrukumu Maskavas apgabalā.
Elektroapgādes pārtraukums skāra arī Žukovskas un Litkarinas pilsētu iedzīvotājus. Varas iestādes paziņoja, ka tās strādā, lai ātri novērstu kaitējumu.
Krievijas armija otrdienas vakarā ziņoja, ka četru stundu laikā notriekusi vairāk nekā 100 Ukrainas dronus.
Lielākā daļa šo dronu tika notriekti Brjanskas apgabalā, kas robežojas ar Ukrainu, bet Maskavas apgabalā tika notriekti astoņi droni, no kuriem trīs lidoja Maskavas virzienā, teikts Krievijas armijas ziņojumā.
Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins vēlāk sacīja, ka ir pārtverti arī citi droni. Šo uzbrukumu dēļ Maskavas lidostas bija spiestas uz laiku apturēt operācijas.
Kopš 2022. gada februārī sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, Maskava ir regulāri uzbrukusi Ukrainai ar droniem, raķetēm un spārnotajām raķetēm. Ukraina atbild ar aizvien biežākiem triecieniem dziļi Krievijas teritorijā, uzbrūkot galvenokārt naftas un gāzes infrastruktūrai, lai traucētu degvielas piegādes Krievijas armijai un ierobežotu Krievijas finansējumu karam.
Analītiķi gan atzīmē, ka Ukrainas uzbrukumos nodarītie postījumi un civilie upuri ir ievērojami mazāki nekā Krievijas uzbrukumos Ukrainā.
Hundreds of thousands of Russians have been left without power in the Moscow region after a Ukrainian drone swarm attack on critical infrastructure
The residents of Ramenskoye, Lytkarino, and Dzyukovsky have been left to the darkness and cold pic.twitter.com/H9Uei31wAe
— Visegrád 24 (@visegrad24) December 31, 2025