Foto: Ekrānšāviņi no @Cartom.Latvia “Facebook” konta

Vienu avāriju atzīstu – krāsoju lūpas: tirgošanā nonācis Intrišas leģendārais “Žužapards” 0

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LA.LV
16:39, 22. jūlijs 2026
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Lietotu auto tirgū ar amizantu sludinājumu izcēlies kāds Rīgas auto placis. Pārdošanā nonācis satura veidotājas Intrišas (īstajā vārdā Patrīcijas Golovizinas) labi atpazīstamais, koši leoparda rakstā ietērptais spēkrats Mitsubishi Colt, kuram dots vārds “Žužapards”.

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Sludinājumā norādīts, ka auto placī “CarTom” (Latgales ielā 450U) pircējiem tiek piedāvāts 1.3 litru benzīna automāts “Intrišas izpildījumā”.

Ierakstā auto aprakstīts kā “dizainiska, mūsdienīga un ar raksturu, made in Italy Žužiņa”. Uzsvērts, ka transportlīdzekļa salonā izveidots īpašs noformējums ar spilgtiem rozā akcentiem un pūkainiem elementiem:

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Ieraksta autori ar ironijas devu pievērsušies arī auto tehniskajam un vizuālajam stāvoklim. Tiek minēts, ka virsbūves rūsa savulaik novērsta ar “luksusa dzīvnieka raksta līmplēvi”, savukārt bampera bojājumu esot iespējams pavisam vienkārši atrisināt ar plāksteri, un tas auto vērtību neietekmējot.

Par ceļu satiksmes negadījumu vēsturi ierakstā vēstīts šādi: “Tikai trīs avārijas, un vienu atzīstu, mana vaina (krāsoju lūpas).”

Norādīts arī šāds nosacījums – auto paredzēts atdot “labās rokās”, bet, ja pircēja rokas izrādīsies sliktas, pie gala cenas nāksies piemaksāt papildu simts eiro.

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