“Man sāk šķist, ka kāzas pa īstam svin tikai vīrietis.” Kas pie šādas atziņas savā kāzu diena noveda sabiedrības dāmu Intrishu? 0

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LA.LV
14:16, 4. jūnijs 2026
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“Man sāk šķist, ka kāzas pa īstam svin tikai vīrietis. Sievietei tā ir pilna darba diena. Lai skaisti aizietu līdz arkai, vispirms jāiziet cauri visam pārējam, – sejas maskas, make-up, frizūra, kleita, korsete, kurā pēkšņi jāiemācās elpot no jauna… Tāpēc, ja līgava pie altāra raud, iespējams, tās nemaz nav emocijas. Iespējams, viņa vienkārši ir laimīga, ka visas šīs procedūras beidzot ir beigušās,” šādi ar humoru savā Instagram kontā par savas lielās dienas izjūtām izteikusies Intrisha, dziedātāja un digitālā satura veidotāja.

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Viņs pirms svinīgās ceremonijas rakstīja: “Protams, es jokoju. Es centīšos neraudāt. Galu galā man tikko uztaisīja make-up, tas man maksāja ilgu rīta laiku, lai to sabojātu pirmajās piecās minūtēs. Novēliet man veiksmi!”

Vēlāk sociālajos tīklos bija ievietots arī skaists un intīms mirklis no svinīgās ceremonijas, kur redzams, ka topošais vīrs arī notrauš saviļņojuma asariņu, saņemot no tēva savu nākamo sievu, pirms lielā “Jā” vārda teikšanas/

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