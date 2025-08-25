Tomāti
Tomāti
FOTO: Facebook / ZS “Zutiņi” sekotāji

Tomāti septembrī? Praktiski padomi, ko pagarināt ražas laiku 0

LA.LV
Dārzs

Vasara ir beigusies, bet dārzā joprojām palikuši zaļi tomāti? Tos nevajag izmest – arī septembrī ir iespējams nogatavināt nenobriedušos augļus un pasargāt daļu no ražas no bojāejas.

Reklāma
Reklāma

Kāpēc tomāti ārā vairs nenogatavojas?

Kokteilis
Seksualitātes rangs: kuras Zodiaka zīmes pārstāvji ir vislabākie gultā, bet kuri visbezcerīgākie?
Kokteilis
FOTO. Vai atceries filmu par Sprīdīti? Apskaties, kā tagad izskatās Princeses Zeltītes un Sprīdīša lomas atveidotāji
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Lasīt citas ziņas

Tomāti ir siltumu mīloši augi, un to dabiskā sezona jau ir beigusies. Kad naktīs kļūst vēsāks, atklātā laukā vai pat siltumnīcā augļi vairs nenogatavojas – aukstums var radīt plaisāšanu vai sabojāt miziņu.

Nogatavināšanas iespējas

Lai tomāti tomēr joprojām nogatavotos, svarīga ir piemērota temperatūra – ideāli ap 20 grādiem (robežās no 18 līdz 25 grādiem). Parasti gatavošanās un sārtošanās process ilgst līdz divām nedēļām. Ir vairākas metodes, kā to paturpināt septembrī.

CITI ŠOBRĪD LASA
Putins gatavojas? Eiropu arvien vairāk satrauc signāli par iespējamu Krievijas uzbrukumu NATO “Ahilleja papēdim”
Patiesības mirklis ir klāt – turpināsim sildīties saulē vai sāksim kurt kamīnus?! Laika prognoze nākamajai nedēļai
VIDEO. Lidostā policijas suns neatlaidīgi ošņā ceļotājas koferi, pēc pārbaudes tajā atklājas negaidīts saturs

Uz palodzes. Novietojiet tomātus saulainā vietā, lai tie dabiskā ceļā sasniegtu gatavību.

Visa auga nogatavināšana. Izvelciet augu no zemes, nokratiet augsni, noņemiet lapas un pakariet to otrādi sausā, siltā vietā.

Papīra maisiņā vai avīzē. Atsevišķus augļus var ietīt papīrā; ja pievienosiet ābolu vai banānu, tie paātrinās gatavošanās procesu.

Kastē. Tomātus salieciet kastē, lai tie nepieskartos viens otram, un pārklājiet ar avīzi.

Māla traukā. Piemēram, romiešu podā ar vāku – mitrums palīdzēs nogatavināt augļus vienmērīgāk.

Vai nenogatavojušies tomāti ir ēdami?

Zaļos, nenogatavojušos tomātus nevajadzētu ēst – tie satur alkaloīdu solanīnu, kas cilvēka organismam ir kaitīgs. Nogatavojoties šī viela noārdās. Tomēr jāņem vērā, ka mājās nogatavinātie tomāti garšas ziņā būs mazāk aromātiski un nedaudz ūdeņaināki nekā tie, kas nobrieduši saulē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dārzs
Kāpēc upeņu krūmam čokurojas gali?
Dārzs
Dārzu apdraud grauzēji! Kāds sakars pelēm ar kritušajām plūmēm?
Dārzs
“Jo garāks būs rudens, jo vairāk ķirbju pagūst nobriest!” Kā palutināt ķirbjus?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.