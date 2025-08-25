Tomāti septembrī? Praktiski padomi, ko pagarināt ražas laiku 0
Vasara ir beigusies, bet dārzā joprojām palikuši zaļi tomāti? Tos nevajag izmest – arī septembrī ir iespējams nogatavināt nenobriedušos augļus un pasargāt daļu no ražas no bojāejas.
Kāpēc tomāti ārā vairs nenogatavojas?
Tomāti ir siltumu mīloši augi, un to dabiskā sezona jau ir beigusies. Kad naktīs kļūst vēsāks, atklātā laukā vai pat siltumnīcā augļi vairs nenogatavojas – aukstums var radīt plaisāšanu vai sabojāt miziņu.
Nogatavināšanas iespējas
Lai tomāti tomēr joprojām nogatavotos, svarīga ir piemērota temperatūra – ideāli ap 20 grādiem (robežās no 18 līdz 25 grādiem). Parasti gatavošanās un sārtošanās process ilgst līdz divām nedēļām. Ir vairākas metodes, kā to paturpināt septembrī.
Uz palodzes. Novietojiet tomātus saulainā vietā, lai tie dabiskā ceļā sasniegtu gatavību.
Visa auga nogatavināšana. Izvelciet augu no zemes, nokratiet augsni, noņemiet lapas un pakariet to otrādi sausā, siltā vietā.
Papīra maisiņā vai avīzē. Atsevišķus augļus var ietīt papīrā; ja pievienosiet ābolu vai banānu, tie paātrinās gatavošanās procesu.
Kastē. Tomātus salieciet kastē, lai tie nepieskartos viens otram, un pārklājiet ar avīzi.
Māla traukā. Piemēram, romiešu podā ar vāku – mitrums palīdzēs nogatavināt augļus vienmērīgāk.
Vai nenogatavojušies tomāti ir ēdami?
Zaļos, nenogatavojušos tomātus nevajadzētu ēst – tie satur alkaloīdu solanīnu, kas cilvēka organismam ir kaitīgs. Nogatavojoties šī viela noārdās. Tomēr jāņem vērā, ka mājās nogatavinātie tomāti garšas ziņā būs mazāk aromātiski un nedaudz ūdeņaināki nekā tie, kas nobrieduši saulē.