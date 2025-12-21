Vai cilvēkus, kuriem ir protēzes vai implanti, pēc nāves var atteikties kremēt? Noskaidrojam būtiskas nianses! 0
Bēres ir miruša cilvēka piemiņas un atvadīšanās brīdis, kas katrā ģimenē noris atšķirīgi – daži izvēlas tradicionālo apbedīšanu, citi – kremāciju. Mūsdienās kremācija kļūst aizvien populārāka, taču ar to saistīti arī dažādi jautājumi un aizspriedumi. Nereti cilvēki jūtas nepārliecināti, kādi noteikumi jāievēro, kā notiek pats process un vai visus mirušos vispār drīkst kremēt. Piemēram, kā rīkoties, ja mirušajam ir elektrokardiostimulators vai citas medicīniskas ierīces?
Šajā rakstā skaidrosim, kādi ir ierobežojumi un ko drīkst vai nedrīkst likt līdzi cilvēkam viņa pēdējā ceļā.
Kāda LA.LV portāla lasītāja vērsās pie mums ar savu stāstu un viņa raksta: “Tuvi cilvēki stāstīja, ka viņiem atteikts kremēt nelaiķa tanti, jo viņai ir elektrokardiostimulators. Nācies izvēlēties tradicionālo bēru variantu.”
Mūsu lasītājai rodas jautājumi: vai taisnība, ka mirušos, kuriem ir elektrokardiostimulatori, protēzes vai implantāti, nevar kremēt? Un kā vispār notiek kremēšana? Vai, piemēram, mirušajam līdzi uz kremēšanu var ielikt telefonu vai jebkuru citu viņam svarīgu priekšmetu?
LA.LV sazinājās ar Rīgas kremācijas centru – krematorija, lai skaidrotu situāciju.
Rīgas kremācijas centra lietvede Verpakovska norāda, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ viņu krematorijā nevienam kremācijas pakalpojums nekad nav atteikts.
“Noformējot kremācijas pakalpojumu, tuviniekiem tikai jānorāda kremācijas iesniegumā, vai mirušajam ir elektrostimulātori vai kādi cietā (piemēram, titāna) metāla implanti.”
Viņa skaidro, ka tos neviens ārā neņem, un to zināt nepieciešams, lai attiecīgi piemērotu krāsns kremācijas režīmu. Nesadegušie cietā metāla implanti pēc kremācijas ar speciālu magnētu no krāsns tiek vienkārši izņemti. “Uz citiem implantiem, piemēram, silikona, tas nekādi neattiecas,” viņa piebilst.
Ko drīkst vai nedrīkst likt līdzi?
Verpakovska sniedz atbildi uz jautājumu, kurš iespējams vairākiem cilvēkiem ir ienācis prātā – ko drīkst vai nedrīkst likt līdzi, ja izvēle kritusi par labu kremācijai. “Mirušajam līdzi drīkst likt nelielas lietiņas (ķemmītes, grāmatiņas, rotas, lakatiņus, cigarešu paciņas u.c.), kas nav sprādzienbīstamas. Ja tuvinieki vēlas dot līdzi mobilo telefonu, tad tam ir jāizņem baterija,” viņa skaidro.
