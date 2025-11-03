Tradicionālās kultūras izzinātāji un kopēji par Stambulas konvenciju 0
Šī vēstule Latvijas prezidentam Edgaram Rinkēvičam tapusi kā atbilde uz to, ka Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu denonsētāji savos argumentos bieži piesauc latviešu tradicionālās vērtības un to, ka konvencija tās apdraudot.
Mēs – latviešu tradīciju pazinēji, pētnieki un kopēji, folkloras kopu dalībnieki un nacionālo vērtību saglabāšanas entuziasti – paužam savu atbalstu šai konvencijai. Mēs iestājamies pret to, ka sauklis “tradicionālo vērtību saglabāšana” tiek izmantots kā aizsegs, lai mazinātu Latvijas sabiedrības drošību un vājinātu Latvijas piederību Eiropas Savienības izpratnei par drošu un iekļaujošu sabiedrību un politisko kultūru.
Mēs esam nacionāli un tradicionāli domājoša Latvijas sabiedrības daļa. Tradīciju dziļāka iepazīšana, izdzīvošana un praktizēšana pieder pie mūsu ģimeņu ikdienas dzīves un svētku rituma. Mūsu izpratni par tradīcijām, to lomu mūsu dzīvē un ģimenes sadzīvē šī konvencija nekādi neapdraud. Ikviens Latvijas iedzīvotājs ir vērtība, kas jāciena un jāaizstāv ar tikpat lielu rūpību, ar kādu mēs glabājam savu kultūru un
vēsturi. Latviešu ir maz, un līdz ar katru, pret ko vērsta vardarbība un diskriminācija, mūsu kļūst mazāk, tādējādi tiek apdraudēts arī Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums.
Latviskās tradīcijas ir daudzslāņainas. Tās nav reducējamas uz dažiem vienkāršotiem saukļiem, kā to mēdz darīt politiķi un viedokļu līderi, kas tradīcijas izmanto populistiskiem mērķiem. Arī tradīciju kopēju vidū ir dažādi domājoši cilvēki, tomēr folkloras kustība kopumā pierāda, ka var pastāvēt sabiedrība, kurā ir vieta gan “tradicionāļiem”, gan jaunradītājiem, ģimenes un etniskās piederības rituāliem un karnevāliskumam. Tāpat, kaut gan nav patīkami to atzīt, latviešu tautasdziesmās līdzās skaistākajai poētikai un ētikai netrūkst arī vardarbības un tamlīdzīgu “tradicionālo vērtību”, ko izglītotā, ētiskā un kritiski domājošā sabiedrībā par mērauklu nebūtu jāņem.
Tradicionālajai kultūrai, tradīcijām, folklorai nav nekādas saistības ar populistu idealizēto tradicionālo dzīvi, kuru tie sola aizsargāt, izstājoties no Stambulas konvencijas. Šādi realitātē nebalstīti argumenti būtu jānoliek pie malas un mūsdienu Latvijas vērtības jādefinē tādas, kurās līdzpastāvēt var gan tautas mantojums, gan mūsdienīga, ētiska izpratne par cilvēktiesībām. Tikai uz šādiem pamatiem varam veidot spēcīgu, mierīgu, stabilu valsti un sabiedrību, kurā nav vietas vardarbībai un diskriminācijai.
Aicinām Jūs izmantot Latvijas Republikas Satversmes 71. panta pilnvaras un nodot šo likumprojektu otrreizējai caurlūkošanai Saeimā vai tautas nobalsošanai.
Vēstuli parakstījušas 415 personas, tostarp eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga, mūziķis, aranžētājs, producents Artūrs Uškāns un daudzi citi.