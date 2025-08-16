“Tas bija pēdējā brīža piedāvājums – šarma ofensīva!” Mediji veic psiholoģisku analīzi par “seno draugu” atkalsatikšanās pirmajām minūtēm 11
Aļaskas štatā Ankoridžā Elmendorfa-Ričardsona armijas bāzē piektdien sākušās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunas.
No amerikāņu puses sarunās piedalās valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs, no Krievijas puses – ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina palīgs Jurijs Ušakovs.
President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa
— The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025
Pēcāk notiks konsultācijas plašākā sastāvā. Ankoridžas armijas bāzes lidlaukā vispirms ieradās Trampa, bet drīz pēc tam arī Putina lidmašīna. Līderi vienlaicīgi izkāpa no lidmašīnām uz sarkanā paklāja un satiekoties sarokojās.
Žurnālisti sauca Putinam, vai viņš pārtrauks civiliedzīvotāju nogalināšanu, tomēr Krievijas līderis klusēja. Pēc tam līderi iekāpuši Trampa limuzīnā, kur, kā vēsta Krievijas mediji, sākusies neformāla saruna.
Iepriekš Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs telekanālam CNN sacīja, ka Putina un Trampa sarunas varētu ilgt sešas septiņas stundas.
Tikmēr vietne Unian apkopojusi pasaules lielo mediju pirmos komentārus, kā vērtējama Trampa un Putina tikšanās no psihioloģiskā aspekta.
The New York Times raksta, ka Vladimirs Putins, izkāpjot no lidmašīnas un sveicinot prezidentu Trampu, izskatījās laimīgs un patiesi satraukts. Un viņam bija visi iemesli tādam būt. Pēc trīs gadus ilgas diplomātiskās izolācijas, sankcijām un apcietināšanas ordera par kara noziegumiem viņš tikko bija nolaidies, iespējams, visspēcīgākās valsts pasaulē, NATO līderes, zemē un uz sarkanā paklāja viņu sirsnīgi sagaidīja prezidents Tramps.
Tieši šādu vizuālo tēlu Putins centās radīt, kas izskaidro viņa entuziasmu par tikšanās rīkošanu Aļaskā. Pat ja pati tikšanās nevirzās uz priekšu gandrīz nemaz, Putins atkal ir lielvaru sabiedrībā.
CNN savukārt novērojis, ka Krievijas un ASV līderu ķermeņa valodā bija viss, tikai ne aukstums. Kad Putins tuvojās Trampam pa sarkano paklāju, ASV prezidents pāris reizes aplaudēja, sveicot viņu ASV teritorijā pirmo reizi 10 gadu laikā. Viņi paspieda viens otram roku un kopā devās uz Trampa limuzīnu.
Vēlāk, apsēžoties delegāciju sanāksmē, gan Tramps, gan Putins vairākas reizes pasmaidīja, lai gan Tramps pārsvarā saglabāja nopietnu sejas izteiksmi.
Financial Times tikšanos analizē šādi: Tramps aplaudēja Putinam, kad tas tuvojās viņam, un tad pastiepa roku spiedienam. Abi līderi, ērti iejūtoties viens otra sabiedrībā, nogāja pēdējo sarkanā paklāja posmu, pirms apstājās pie zīmes ar uzrakstu “Aļaska 2025”. Putins, kurš neiekāpa viņam paredzētajā automašīnā, pasmaidīja un, šķiet, pat smējās, kad automašīna aizbrauca.
Elmendorf-Richardson stadionā gaidīja Vladimira Putina limuzīns Aurus, bet Krievijas līderis tā vietā aizbrauca ar Donalda Trampa prezidenta Cadillac. Medijos tika rādīti kadri, kuros automašīna ar Krievijas numura zīmēm un karogu uz motora pārsega brauca pa militārās bāzes skrejceļu. Krievijas ziņu aģentūru ziņotās detaļas liecina, ka Putina brauciens amerikāņu limuzīnā, iespējams, bija Trampa pēdējā brīža piedāvājums kā daļa no ASV prezidenta šarma ofensīvas, nevis iepriekš plānots.
Putin and Trump together in our presidential limo. Sickening. pic.twitter.com/XxMbOIcc2g
— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 15, 2025