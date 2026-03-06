Tramps pilda solīto: sarunām ar Irānu par vēlu – paziņo, cik ilgs tur būs karš 0
Amerika pašreizējā operācijas pret Irānu posmā koncentrējas uz Irānas raķešu palaišanas iekārtām, raķešu krājumiem un ražošanas objektiem. ASV varas iestādes rēķinās, ka karš ar Irānu turpināsies vēl vairākus mēnešus. Šādus termiņus telefona sarunā ar vairāku arābu valstu ārlietu ministriem nosauca ASV valsts sekretārs Marko Rubio. Par Axios ziņoto vēstī portāls Dialog.ru.
Rubio atklājis, ka politiskā režīma maiņa Irānā nav Amerikas pusei noteikts mērķis, taču vienlaikus lika saprast, ka ASV vēlētos redzēt Teherānā pie varas citus cilvēkus.
Turklāt valsts sekretārs precizēja, ka pašlaik Vašingtona neveic nekādas sarunas ar Irānas pusi. Pēc viņa vārdiem, šādi kontakti tagad tikai vājinātu pašreizējās militārās darbības. Kā zināms, jau iepriekš ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka sarunām ar Irānu “jau ir par vēlu”.
Piektdien amerikāņu un izraēliešu uzbrukumi turpinās jau septīto dienu, un to intensitāte pieaug. Jo īpaši Izraēlas gaisa spēki bombardēja labi nocietinātu bunkuru zem likvidētā Irānas līdera Ali Hameneja rezidences.
Savukārt Irāna un tās marionetes – “Hezbollah” Libānā un šiītu milicija Irākā – turpina raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumus amerikāņu bāzēm, Izraēlai un Persijas līča valstīm.
Tomēr Irānas uzbrukumu temps un mērogs ir ievērojami samazinājies: amerikāņu pavēlniecība ziņo, ka Irānas raķešu triecienu skaits samazinājies par 90% salīdzinājumā ar pirmo kara dienu.