"Amerikā patiešām ir lielas problēmas!" Politologs par drausmīgo situāciju lielvalstī
Politologs Veiko Spolītis TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” stāsta, ar kādām problēmām šobrīd saskaras ASV.
Spolītis pauž, ka, faktiski, likuma vara ASV ir pārstājusi eksistēt. Uz to norāda gan vairāki faktori, gan cilvēki. “ASV šobrīd virzās diktatūras virzienā. Tās cerības, kas dažiem Eiropā vēl mājo, ka Amerika varētu atgriezties pēc 47. prezidenta termiņa beigām pie kaut kā normāla, varbūt ir veltas, jo Amerikā patiešām ir lielas problēmas,” skaidro politologs.
