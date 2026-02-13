“Amerikā patiešām ir lielas problēmas!” Politologs par drausmīgo situāciju lielvalstī 0

LA.LV
19:32, 13. februāris 2026
Viedokļi

Politologs Veiko Spolītis TV24 raidījumā “Streips par drošību pasaulē” stāsta, ar kādām problēmām šobrīd saskaras ASV.

“Savas meitas izvaro tēvi, patēvi, onkuļi…” Sievietes internetā komentē šaušalīgo ziņu par 12 gadus veco grūtnieci 1
Paula Dukure atrasta mirusi
Vai tu esi gudrs? Psihologi nosauc 5 ieradumus, kas atšķir inteliģentus cilvēkus no “pārējiem”
Lasīt citas ziņas

Spolītis pauž, ka, faktiski, likuma vara ASV ir pārstājusi eksistēt. Uz to norāda gan vairāki faktori, gan cilvēki. “ASV šobrīd virzās diktatūras virzienā. Tās cerības, kas dažiem Eiropā vēl mājo, ka Amerika varētu atgriezties pēc 47. prezidenta termiņa beigām pie kaut kā normāla, varbūt ir veltas, jo Amerikā patiešām ir lielas problēmas,” skaidro politologs.

Vairāk skaties video!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“ASV ir nostājusies Kremļa pusē.” Spolītis norāda, kur nedrīkst notikt Ukrainas un Krievijas tikšanās
“Šī mērķa vārdā mēs šobrīd uzņemamies sarunu virzību,” Zelenskis nosauc visticamāko miera termiņu Ukrainā
“Tas ir ļoti slikti globālajai un stratēģiskajai drošībai.” Beigu termiņam tuvojas svarīgs kodolieroču līgums
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.