Latvijā arvien biežāk dzirdam, ka algas aug un ekonomika attīstās, tomēr daudziem strādājošajiem šie skaitļi šķiet kā statistika no citas realitātes. Kamēr vidējā darba samaksa tuvojas 2000 eiro, tūkstošiem cilvēku joprojām strādā par minimālo algu, dara fiziski un emocionāli smagus darbus, bet nākotnē viņus gaida pensija, kas knapi sedz elementāras vajadzības.
Šoreiz savu pieredzi atklāj aprūpētāja Juta, kura norāda uz sāpīgu problēmu – pansionātos trūkst darbinieku, darbs ir smags un atbildīgs, bet atalgojums neadekvāts. Viņa jautā tieši un bez aplinkiem: ja visu mūžu maksāti nodokļi, kā iespējams izdzīvot ar tik niecīgu pensiju?
“Lasīju rakstu par skolotāja palīga minimālo algu. Lielas algas ir tikai ministriem un vietniekiem, varbūt vēl kādu bagātu firmu darbiniekiem. Strādāju par aprūpētāju. Alga – minimālā. Darbs – uzskatu, ka smagāks kā skolotāja palīgam gan tīri fiziski, gan psiholoģiski, gan emocionāli. Nav kas strādā šo darbu, visu laiku ir darbinieku trūkums pansionātos.
Tikmēr Latvijas darba tirgū vispār šobrīd iezīmējas interesants kontrasts – kamēr statistika rāda stabilu algu kāpumu, paši strādājošie savās gaidās kļuvuši ievērojami piesardzīgāki.
47 % sagaida pieaugumu – līdz 10 %, liecina bankas Citadele veiktā aptauja. Optimismu par lielāku algas palielinājumu saglabā tikai jaunieši.
Lielāku algu kāpumu par 10 % šogad cer piedzīvot tikai neliela sabiedrības daļa – 8 % aptaujāto. Dati atspoguļo pragmatisku noskaņojumu strādājošo vidū – pēc straujāka algu kāpuma perioda pērn sabiedrības gaidas kļūst mērenākas.
Eiropas Savienībā algas aug ne tiks strauji – eirozonā darba izmaksas vidēji auga aptuveni 3-4 % gada laikā.
“Lai arī šāds algu kāpuma temps uzņēmumiem rada arvien lielākus izaicinājumus, sagaidāms, ka atalgojuma pieaugums Latvijā arī turpmāk pārsniegs Eiropas vidējo rādītāju, vienlaikus kļūstot mērenāks nekā iepriekšējos gados. Šogad, visticamāk, algas varētu augt par 6,5 %. Kopumā aptaujas dati signalizē par darba tirgus normalizēšanos pēc iepriekšējo gadu straujajiem satricinājumiem. Aptaujas dati liecina, ka strādājošo noskaņojums kļūst pragmatiskāks – algu kāpums arvien retāk tiek uztverts kā pašsaprotama darba devēja rīcība, bet kā papildu ieguvums,” skaidro bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis.
Aptaujas rezultāti parāda, ka algu pieauguma gaidas būtiski atšķiras atkarībā no vecuma, savukārt dzimumam šajā ziņā ir minimāla ietekme. Visoptimistiskāk noskaņoti ir jaunākie strādājošie vecumā no 18 līdz 29 gadiem – tikai trešdaļa no viņiem negaida algu pieaugumu, un salīdzinoši lielāka daļa cer arī uz kāpumu virs 10 %. Tas ir raksturīgi karjeras sākumposmam, kur algu dinamiku biežāk ietekmē darba maiņa, profesionālā izaugsme un konkurence par darbiniekiem.
Savukārt, pieaugot vecumam, algu gaidas kļūst arvien piesardzīgākas. Vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem jau puse respondentu negaida nekādu algas kāpumu, bet vecākajā grupā – no 60 līdz 74 gadiem – šādu viedokli pauž vairāk nekā puse aptaujāto. Tas norāda uz ierobežotākām algu izaugsmes iespējām vēlākos karjeras posmos, kā arī uz lielāku stabilitātes un drošības prioritizēšanu.
Aptauja rāda, ka dzimumu atšķirības algu gaidās ir minimālas – gan vīriešu, gan sieviešu vidū algu stagnāciju sagaida vienāds respondentu īpatsvars. Tas liecina, ka šobrīd algu prognozes lielākā mērā nosaka strukturāli darba tirgus faktori, nevis demogrāfiskās atšķirības.
Iedzīvotāju aptauju banka Citadele kopā ar pētījumu aģentūru Norstat veica 2026. gada janvārī, tiešsaistē aptaujājot teju 800 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
