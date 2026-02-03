Slaidiņš: Ja Putins neatjaunos triecienus, parādīs savu vājumu un atkarību no Trampa 0

0:10, 4. februāris 2026
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš komentēja Trampa paziņojumu, ka viņš lūdzis Putinam pārtraukt uzbrukumus Kijivai un citām Ukrainas pilsētām.

Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
Tas ir nacionālās drošības jautājums! Stradiņa slimnīca no darba atlaiž 10 "īpašus" darbiniekus
Eksperts skaidro, ka Putins šajā situācijā saskaras ar divām iespējām – atsākt uzbrukumus un riskēt ar Trampa reputācijas pasliktināšanos, vai arī piekāpties, demonstrējot atkarību no ārējā spiediena.

Plašāk pievienotajā video sižetā!

