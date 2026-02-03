Slaidiņš: Ja Putins neatjaunos triecienus, parādīs savu vājumu un atkarību no Trampa 0
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors Jānis Slaidiņš komentēja Trampa paziņojumu, ka viņš lūdzis Putinam pārtraukt uzbrukumus Kijivai un citām Ukrainas pilsētām.
Eksperts skaidro, ka Putins šajā situācijā saskaras ar divām iespējām – atsākt uzbrukumus un riskēt ar Trampa reputācijas pasliktināšanos, vai arī piekāpties, demonstrējot atkarību no ārējā spiediena.
Plašāk pievienotajā video sižetā!