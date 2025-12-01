Foto. pexels.com/Iurii Laimin

Uguns zirga gads tuvojas: kāds būs 2026. gads, un ko tas sola mums katram? 0

LA.LV
19:44, 1. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Šis būs laiks, kad aktivizēsies karjeras un biznesa izaugsmes iespējas. Cilvēki jutīs vēlmi ko savu, uzņemties vadību, dibināt jaunus uzņēmumus vai mainīt nodarbošanos. Tiks veicināta iniciatīva un uzņēmība, īpaši tajās jomās, kur nepieciešama ātra pielāgošanās un drosmīgi lēmumi.

“Viņa bija tik pārgurusi, ka, iespējams…” Savu versiju par traģēdiju Daugavā izteikusi Ilonas kolēģe Marina 1
Kokteilis
5 frāzes, ko sievietei labāk neteikt, ja nevēlies viņu aizkaitināt
Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Lasīt citas ziņas

Personīgajā dzīvē iespējamas krasas pārmaiņas. Gan spilgti romāni, gan pēkšņas šķiršanās, ja attiecības zaudējušas dzirksti. Uguns zirgs necieš garlaicību, tāpēc arī attiecības, kurās trūkst dzirksteles, tiks pārbaudītas.

Pieaugs interese par pašizaugsmi, psiholoģiju un garīgo attīstību. Daudzi meklēs jēgu, iedvesmu un jaunu skatījumu uz dzīvi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Viņš noslīka… Rosina apsūdzēt policistu par bērna nonāvēšanu aiz neuzmanības
“Ļoti priecājamies, ka par mūsu attiecībām…” Toms Grēviņš atklāj, kura dāma liek viņa sirdij pukstēt straujāk
TESTS. Atbildi uz 10 jautājumiem nešpikojot un uzzini, vai vari sevi saukt par gudru

Tāpat būs jūtama sociālo un ekonomisko sistēmu pārstrukturēšanās. Jaunās idejas nomainīs novecojušās shēmas, un tie, kas pratīs domāt plašāk, būs soli priekšā pārējiem.

Zodiaka zīmes šajā gadā sajutīs šīs enerģijas dažādi, taču visvairāk tās palīdzēs uguns stihijas pārstāvjiem – Auniem, Lauvām un Strēlniekiem. Viņi sajutīs, ka beidzot var sevi pilnībā izpaust, izmantot enerģiju pareizā virzienā un saņemt pelnīto atzinību.

Ūdens zīmēm – Vēžiem, Skorpioniem un Zivīm, šis var būt emocionāli intensīvs periods. Viņiem jāiemācās pārvaldīt savas jūtas, lai nereaģētu pārāk asi un nepalaistu garām iespējas.

Gaisa zīmēm – Dvīņiem, Svariem un Ūdensvīriem, būs iespēja izpausties radošumā – medijos, tehnoloģijās un komunikācijā. Viņu spēja pielāgoties būs viņu galvenais trumpis.

Savukārt zemes zīmēm – Vēršiem, Jaunavām un Mežāžiem, būs jāmācās atvērties pārmaiņām. Viņu ierastā stabilitātes un kontroles vēlme šajā gadā var kļūt par traucēkli. Tieši spēja būt elastīgam būs viņu lielākā izaugsmes iespēja.

Mīlestība un attiecība Uguns zirga gadā

Mīlas dzīvē 2026. gads sola gan strāvojošu kaislību, gan emocionālus kalniņus. Daudzas attiecības tiks pārbaudītas. Uguns zirgs necieš garlaicību, stagnāciju vai virspusēju saikni. Tāpēc partnerattiecības, kurās nav patiesas tuvības, var tikt sagrautas.

Savukārt vientuļie var piedzīvot liktenīgas tikšanās. Tik spontānas, cik neatvairāmas. Būs svarīgi nekrist ilūzijās un ļaut laikam visu parādīt. Intuīcija šeit būs uzticamākais ceļvedis.

Finanses un darbs

Profesionālajā jomā 2026. gads būs kā uzrāviens, tas piedāvās iespējas ne tikai kāpt pa karjeras kāpnēm, bet arī pārorientēties uz ko pilnīgi jaunu. Tie, kuri jau ilgi domājuši par profesijas maiņu vai sava biznesa uzsākšanu, var sagaidīt īsto mirkli.

Finanšu jomā būs gan iespējas, gan riski. Uguns enerģija var veicināt impulsīvus tēriņus vai nepārdomātas investīcijas. Tāpēc svarīgi būs rīkoties drosmīgi, bet pārdomāti, ar plānu un stratēģiju, nevis tikai ietekmējoties no emocijām.

Ko ņemt vērā, lai 2026. gads kļūtu par izrāviena gadu

Šis nav gads, kad būtu vērts baidīties no nezināmā vai mēģināt visu kontrolēt. Gluži pretēji, Uguns zirgs aicina dzīvot ar degsmi, aizrautību un ticību sev, taču neapdedzināties pārgalvībā. Lūk, dažas vadlīnijas šim gadam:

  • sper drosmīgus soļus, bet iepriekš pārdomā stratēģiju;
  • neļauj emocijām pārņemt varu – saglabā iekšējo līdzsvaru;
  • nepārslogo sevi – arī ugunskurs nodziest, ja tam nepieliek jaunu pagali;
  • attīsti sevi – jauni kursi, prasmes vai ceļojums dos ilgtermiņa rezultātu;
  • tici sev – iekšēja pārliecība 2026. gadā būs spēcīgākais dzinējspēks.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Horoskopi 2. decembrim. Ja pievērsīsi uzmanību detaļām, atklāsies kas ļoti svarīgs
Kokteilis
Horoskopi no 1. līdz 7. decembrim. Šonedēļ ļoti noderēs pašsavaldība un pacietība
Kokteilis
Vērsis – tu tuvāk, es lēnāk; Ūdensvīrs – ēdu pie stūres: kāds automašīnas numura zīmes rāmītis būtu vispiemērotākais katrai zodiaka zīmei?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.