Sestdien devās uz aptieku, bet mājās nepārnāca… Policija lūdz palīdzību 13 gadus vecas meitenes meklēšanā 0
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2012. gadā dzimušo Elizabeti Straupi, kura šā gada 29. novembrī ap pulksten 14.40 izgāja no savas dzīvesvietas Saldus novada Brocēnos, Lielcieceres ielā. Jauniete devās uz aptieku, taču līdz šim brīdim nav atgriezusies.
Pazīmes: augums ap 172 cm, vidējas miesas būves, tumši brūni mati nedaudz garāki par pleciem. Bija ģērbusies baltos sporta apavos “Nike”, tumši zilās platās džinsu biksēs, tumši pelēkā virsjakā un jakā ar kapuci.
Īpašas pazīmes: deguna abās nāsīs ir pīrsingi.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!