Horoskopi 2. decembrim. Ja pievērsīsi uzmanību detaļām, atklāsies kas ļoti svarīgs 0
Auns
Šodien var pietrūkt darba noskaņojuma, tomēr, lēnām iesākot ar vienkāršākiem uzdevumiem, tu atgūsi ritmu. Nepārmet sev, ja temps ir mierīgāks nekā parasti. Attiecībās iespējami sīki pārpratumi, tāpēc noderēs pacietība un humors. Vakarā tev noderēs mierīga atpūta un pilnīga atslēgšanās no ikdienas rūpēm.
Vērsis
Diena ir piemērota aktīvai rīcībai un drosmīgiem soļiem uz priekšu. Ir īstais brīdis pieķerties kādam sen atliktam projektam, jo rezultāti var būt ļoti labi. Iespējams, pie tevis nonāks kāds saistošs piedāvājums vai sadarbības iespēja, tāpēc esi atvērts gan jaunām domām, gan cilvēkiem. Pēcpusdiena un vakars būs īpaši piemēroti sarunām, ciemiņu uzņemšanai un laikam draugu lokā.
Dvīņi
Enerģijas 2. decembrī būs daudz, līdz ar to vari paveikt vairāk, nekā pats gaidīji. Darba vidē spēsi patīkami pārsteigt apkārtējos ar ātrumu un precizitāti. Personīgajā dzīvē arī viss kustēsies uz pozitīvu pusi. Ja esi brīvs, iespējama jauna iepazīšanās. Finansiālos lēmumos vēlams ievērot mērenību.
Vēzis
Šodien vari droši risināt jautājumus, kas jau labu laiku nodarbina prātu. Pirms to dari, iekšēji sagatavojies godīgām atbildēm. Ja pievērsīsi uzmanību detaļām, atklāsies kas ļoti svarīgs. Kāds var lūgt tavu palīdzību, un atteikties nevajadzētu, jo tas tikai stiprinās jūsu attiecības. Dienas beigās vislabāk jutīsies, ja ļausies klusumam un relaksācijai.
Lauva
2. decembrī noskaņojums būs labs, tomēr darba jautājumos vajadzētu būt uzmanīgam. Nekrīti pārmērīgā optimismā, pārbaudi visu, kas prasa rūpību. Šodien iespējams kāds saistošs piedāvājums, kuru vērts izvērtēt. Dienas gaitā var sakrāties vairāk nelielu darbiņu, taču ar pareizu plānu tie būs paveicami. Vakarā izvēlies atslābinošas nodarbes.
Jaunava
Šodien tuviniekiem patiešām esi vajadzīgs, tāpēc, ja vari, veltī viņiem vairāk laika. Darba lietas centies paveikt ātrāk, lai dienas otrā puse būtu mierīgāka. Tavs ass prāts un spēja skaidri izteikties šodien būs liels ieguvums sarunās un pārrunās. Nebaidies parādīt savus talantus, jo tieši šodien kāds varētu tos pamanīt.
Svari
Dienas sākums solās būt īpaši produktīvs. Darbs virzīsies raiti, un kolēģi paši piedāvās palīdzību, radot patīkamu atmosfēru. Brīvajiem Svariem pastāv iespēja sastapt kādu ļoti simpātisku cilvēku, un šī tikšanās var izrādīties daudzsološāka, nekā sākumā šķiet. Šodien tev īpaši viegli veidosies patīkami kontakti un harmoniska komunikācija.
Skorpions
Šī diena ir īpaši labvēlīga uzdevumiem, kas prasa analītisku domāšanu un jaunu zināšanu apguvi. Tev izdosies atrisināt jautājumu, kas ilgu laiku nebija pavirzījies uz priekšu. Darbā būsi ļoti efektīvs un spēsi palīdzēt arī citiem. Vakars būs piemērots sarunām, tikšanās reizēm un siltai, atvērtai noskaņai.
Strēlnieks
Diena var atnest vairākus sīkus neērtus brīžus, tomēr nekas nopietns nenotiks. Ar tuvinieku vai draugu atbalstu tu ātri atgūsi prieku un degsmi. Sarežģītām pārrunām šī diena nav labvēlīga, jo būs grūtāk skaidri un pārliecinoši izteikt savas domas. Toties pirkumiem šī ir ļoti piemērota diena, jo intuīcija palīdzēs izvēlēties tieši to, kas tev patiešām noderēs un sagādās prieku.
Mežāzis
Veiksme šodien ir kopā ar tevi. Vari droši uzsākt jaunas ieceres un projektus, pat ja vēl nejūties pilnīgi pārliecināts. Spēsi ātri apgūt visu nepieciešamo. Palīdzība var nākt no cilvēkiem, ko pat nebiji apsvēris. Vadība novērtēs tavu darbu. Vakars būs piemērots ģimenes siltumam un kopā būšanai.
Ūdensvīrs
Šī diena ir lieliski piemērota jaunu sākumu īstenošanai. Ja par kaut ko esi domājis jau labu laiku, tagad vari drosmīgi spert pirmo soli. Tevi atbalstīs cilvēki, kas redz tavu potenciālu. Ja pirmais mēģinājums neizdosies, nepadodies. Saglabā optimismu un dod sev otro iespēju. Vakarā noderēs sevis iepriecināšana ar kaut ko skaistu.
Zivis
Šodien tu spēj aizraut jebkuru sarunu biedru un intuitīvi sajutīsi cilvēku noskaņojumu. Tā ir lieliska diena pārrunām un komunikācijai. Nelielas ķibeles var traucēt ritmam, taču garastāvokli tās nesabojās. Vakars būs ideāls nelielām pastaigām, brīvām sarunām un viegliem, patīkamiem izbraucieniem.