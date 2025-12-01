Slaidiņš Rosļikovam: Ja gribi krist ceļos un nobučot to vietu zemāk – uz priekšu! Bet tikai aiz Zilupes! 0
Savā skarbajā un sarkastiskajā manierē skaidru nostāju pret vietējo krievu aizstāvju personāžu Alekseju Rosļikovu pauda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks. Viņš ar zināmu devu emociju sacīja šādi: “Man pauri uzspridzināja politiskās partijas “Stabilitātei!” līderis Rosļikovs!”
Slaidiņā šīs emocijas izsaucis sociālajā vietnē Facebook redzētais Rosļikova ieraksts, ka Latvija ir bankrotējusi, ka Eiropa ir dziļā bedrē un ar Eiropu būs cauri.
Kā saka Slaidiņš: “Pats interesantākais ir tas, ka viņš raksta, ka Latvijai nebūs citas iespējas, kā vien iet klanīties Krievijai, kur ar ekonomiku viss ir kārtībā – tā ir stabila un ar kārtīgu valūtu.”
“Tas ir normāli!?” vaicā virsnieks, piebilstot: “Klanīšanās ir dzimtcilvēku dabā – tas ir tas, ko mēs redzam Krievijā, kur visi krīt ceļos, sakot “Puķin, pamagi!”[ tulk. no kr. val. – Putin, palīdzi!]”
Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” silti iesaka Rosļikovam savākt visus Latvijas vatņikus un mierīgi doties aiz Zilupes klanīties, kā arī nobučot to vietu, kas ir zemāk – tas būtu labākais risinājums.”
Protams, te būtu darbs Valsts drošības dienestam, saka virsnieks, taču “viņš noteikti atkal taisīsies par mocekli, ka te, Latvijā, viņu aizskar. Bet, ja gribi lūgties – nav problēmu, taču to var sākt darīt aiz Zilupes, tur vietas pietiek – uz priekšu!”