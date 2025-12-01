Slaidiņš Rosļikovam: Ja gribi krist ceļos un nobučot to vietu zemāk – uz priekšu! Bet tikai aiz Zilupes! 0

LA.LV
13:14, 1. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Savā skarbajā un sarkastiskajā manierē skaidru nostāju pret vietējo krievu aizstāvju personāžu Alekseju Rosļikovu pauda Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks. Viņš ar zināmu devu emociju sacīja šādi: “Man pauri uzspridzināja politiskās partijas “Stabilitātei!” līderis Rosļikovs!”

Viedoklis
Krista Draveniece: Ne vīrs, ne Cipule jāzākā par traģisko notikumu Daugavā, patiesībā vainīgs kas pavisam cits 97
Pieci Latvijas ministri (kopš neatkarības atjaunošanas), kuri izpelnījušies vislielākās sabiedrības antipātijas. Pirmo uzminēsiet viegli!
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmes, kas decembrī saņems īpaši “brangas” prēmijas
Lasīt citas ziņas

Slaidiņā šīs emocijas izsaucis sociālajā vietnē Facebook redzētais Rosļikova ieraksts, ka Latvija ir bankrotējusi, ka Eiropa ir dziļā bedrē un ar Eiropu būs cauri.

Kā saka Slaidiņš: “Pats interesantākais ir tas, ka viņš raksta, ka Latvijai nebūs citas iespējas, kā vien iet klanīties Krievijai, kur ar ekonomiku viss ir kārtībā – tā ir stabila un ar kārtīgu valūtu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO. Vai spēsi kādu atpazīt? Publicētas līdz šim neredzētas Latvijas prezidentu jaunību dienu fotogrāfijas
NATO apsver būtiskas izmaiņas savā stratēģijā: izskan runas par preventīvu triecienu Krievijai
Kallasa: Ja Krievijas armija būs liela, ja tās militārais budžets būs tik liels, kāds tas ir pašlaik, viņi gribēs to atkal izmantot

“Tas ir normāli!?” vaicā virsnieks, piebilstot: “Klanīšanās ir dzimtcilvēku dabā – tas ir tas, ko mēs redzam Krievijā, kur visi krīt ceļos, sakot “Puķin, pamagi!”[ tulk. no kr. val. – Putin, palīdzi!]”

Slaidiņš TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” silti iesaka Rosļikovam savākt visus Latvijas vatņikus un mierīgi doties aiz Zilupes klanīties, kā arī nobučot to vietu, kas ir zemāk – tas būtu labākais risinājums.”

Protams, te būtu darbs Valsts drošības dienestam, saka virsnieks, taču “viņš noteikti atkal taisīsies par mocekli, ka te, Latvijā, viņu aizskar. Bet, ja gribi lūgties – nav problēmu, taču to var sākt darīt aiz Zilupes, tur vietas pietiek – uz priekšu!”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Rosļikovs iecerējis sūdzēties par attieksmi pret krieviem Latvijā, taču krievvalodīgo reakcija uz šo nodomu viņam liek pamatīgi vilties
TV24
Igauņi baidās par savas valsts drošību, bet mēs piešķiram augstākās kategorijas pielaidi valsts noslēpumam. Puče atklāj “jautras” aizkulises par mūsu valsts drošību
“Eiropā par slepkavību dod septiņus gadus, bet par to, ka aizstāvi krievus…” Rosļikovs atklāj, kāds sods, iespējams, viņu sagaida tuvākajā nākotnē
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.