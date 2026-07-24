Ugunsgrēks labdarības biedrībā “Tavi draugi”, iespējams, izraisīts Krievijas interesēs – VDD atklāj jaunas detaļas 0
Jau iepriekš vēstījām LA.LV portālā par ugunsgrēku labdarības biedrības “Tavi draugi” noliktavā Skanstes apkaimē. Tagad atklājušās jaunas un satraucošas detaļas – ugunsgrēks, iespējams, izraisīts Krievijas interesēs, bet videonovērošanas ierakstos redzami divi maskējušies dedzinātāji.
Valsts drošības dienests (VDD) aģentūru LETA informēja, ka dienests atbilstoši kompetencei sniedz atbalstu Valsts policijai naktī uz 19. jūliju biedrības centrālajā ēkā un noliktavā Rīgā, Lapeņu ielā, notikušā ugunsgrēka izmeklēšanā.
Institūcijas, kas sniedz atbalstu Ukrainai, jau ilgstoši ir vieni no Krievijas specdienestu prioritārajiem kaitniecisko darbību mērķiem Eiropā, norāda dienests.
Skanstes apkaimē ugunsgrēks norisinājies iežogotā teritorijā, kur lielākā ēka ir Ukrainas karoga krāsās nokrāsotā biedrības noliktava. Teritorijas perimetru daļēji iekļauj nekopta zaļā zona – koki un gara zāle.
Uzbrukums norisinājies pāris minūšu laikā. Uzbrukuma laikā nostrādājusi signalizācija un dažu minūšu laikā ieradusies apsardze, tomēr ļaundari jau bija paspējuši aizbēgt.
Neviens no biedrības darbiniekiem vai apmeklētajiem liktenīgajā naktī telpās nav atradies.
Vaicāts par uzbrukuma motīviem, Noviks norādīja, ka biedrība iepriekš nav saņēmusi draudus, tomēr versijas ir daudz un dažādas. Sociālajos tīklos pastāvīgi gan novēroti pret biedrību vērsti naidīgi komentāri.
Lai arī ugunsgrēks notika jau pirms nedēļas, tikai vakar biedrība medijiem paziņoja par nelaimi. Noviks skaidroja, ka klusēšana bija policijas ieteikums.
Nodarītos zaudējumus patlaban vēl nav iespējams pateikt, jo situācija mainās katru dienu, turklāt cietusi arī daļa dokumentācijas. “Tie noteikti ir tuvu 100 000 eiro,” uzsvēra Noviks un piebilda ugunsgrēkā sadegusi ziedotā datortehnika, apģērbs, pārtika un cita veida atbalsts Ukrainas karavīriem. Tāpat sabojāts biedrības inventārs.
Biedrība turpināšot savu darbu, lai gan tās funkcijas ir ļoti ietekmētas. Patlaban tiek meklēti pagaidu risinājumi, kā pieņemt ziedojumus un tos izsniegt Ukrainai un Latvijas iedzīvotājiem.
“Šis mums ir liels trieciens un tas ļoti ietekmē mūsu darbību, bet tas nekādā veidā neapstādina un neaptur to, ko esam uzsākuši,” uzsvēra Noviks.
Neskatoties uz notikušo, biedrības darbs turpinās gan Latvijas iedzīvotāju, gan Ukrainas atbalstam – ziedojumu pieņemšana un šķirošana, ziedojumu nosūtīšana Ukrainas civiliedzīvotājiem un armijai, pārtikas paku izdale trīs reizes nedēļā maznodrošinātajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem un grūtības nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem, autotransporta departamenta darbs (ziedoto un dzērājšoferiem konfiscēto automašīnu nogādāšana Ukrainā bez atlīdzības), maskēšanās tīklu pīšanas darbnīcas visā Latvijā, Ukrainas civilās infrastruktūras atjaunošanas projekti Čerņihivas apgabalā un citi labdarības projekti.
Darbu turpina arī biedrības labdarības veikals Rīgā, Ģertrūdes ielā 32, kā arī konceptveikals “Spogulis” Ģertrūdes ielā 23. Tāpat arī turpinās ziedojumu pieņemšana pie biedrības noliktavas Lapeņu ielā 23, kur novietots ziedojumiem paredzēts konteiners.
Tāpat sabiedrība var dot mantiskos ziedojumus ugunsgrēka seku likvidēšanai un regulāros mantiskos ziedojumus. Aktuālā informācija pieejama biedrības informācijas kanālos un tā tiks regulāri papildināta.
Tāpat nepieciešams brīvprātīgo darbs, kas tiks organizēts no nākamās nedēļas, tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Brīvprātīgo pieteikšanās anketa būs pieejama biedrības kanālos.
Jau ziņots, ka naktī uz 19. jūliju pēc plkst. 3 ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz Lapeņu ielu. Notikuma vietā tika konstatēts, ka deg vienstāva angāra tipa ēka 250 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās 13 glābēji ar četrām autocisternām. Dzēšanas darbi turpinājās aptuveni trīs stundas.
Valsts policijā sākts kriminālprocess un tiek izmeklēti notikušā apstākļi.
Patlaban izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju policija nevarot sniegt.
Biedrība “Tavi draugi” nodrošina humānās palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā un Ukrainā, organizējot un koordinējot Latvijas iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu brīvprātīgo iesaisti palīdzības sniegšanā.
Līdz pilna mēroga kara sākšanās dienai biedrība sniedza palīdzību un atbalstu ģimenēm, kas nonākušas trūkumā tepat Latvijā, bet kopš kara pirmās dienas fokuss strauji nomainīts uz palīdzības sniegšanu Ukrainai. Tostarp nodrošināta arī palīdzība Ukrainas kara bēgļiem Latvijas-Krievijas robežpunktos.
Pateicoties privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem, biedrība kopš kara sākuma Ukrainā nogādājusi humāno palīdzību vairāk nekā 12 miljonu eiro vērtībā, aģentūru LETA informēja biedrībā.