Tirgū jau tāda cena! Latvieši jūlijā atklāj gaileņu sezonu, kurš rāda savu guvumu, kurš steidz iepirkt par dārgu naudu 0
Latviešiem patīk iet gailenēs. Vēl vairāk – latviešiem patīk pēc tam parādīt, cik pilns grozs vai spainītis izdevies. Taču ir viens nerakstīts sēņotāju likums, kas paliek nemainīgs: īstās sēņu vietas parasti neatklāj ne draugiem, ne svešiem, dažkārt pat radiem ne.
Sociālajos tīklos jau parādās arvien vairāk ierakstu, kas liecina – gaileņu sezona ir sākusies. Kāda lietotāja raksta, ka parasti jūlija sākumā vēl nedodas sēņot, taču šoreiz gribējies pastaigāt pa mežu un izmēģināt veiksmi. Rezultāts bijis pietiekams, lai pagatavotu šī gada pirmo gaileņu mērci.
Cita sociālo tīklu lietotāja neslēpj sajūsmu: “Sēņu sezona ir atklāta!” Viņa joko, ka ir gatava meža misijai un līdzi nevienu neņemšot, bet citi droši varot iesūtīt savas slepenās gaileņu lokācijas. Protams, vēlams ar foto pierādījumiem. Noslēgumā vēl piebilst, ka būšot žēlīga un visas nesavākšot.
Komentāros cilvēki reaģē ar humoru un sapratni. Kāds raksta, ka būtu liels pārsteigums, ja kāds tiešām nolemtu nosūtīt savas slepenās sēņu vietas. Cits piebilst, ka līdzi gan labprāt dotos. Vēl kāds norāda, ka sēņotāju grupās vismaz var nojaust, kurā Latvijas galā sēnes jau ir, un pēc tam pašam jāizdomā, kādā vidē tās meklēt.
Daži dalās arī praktiskos novērojumos. Kāds komentētājs raksta, ka kartes gan neesot, bet pēdējos gados ievērojis – ja meža malā vai iebrauktuvē stāv vairākas automašīnas, tur sēnes, visticamāk, būs. Līdz šim visiem tur esot pieticis.
Sociālajos tīklos netrūkst arī tādu, kuri norāda – viņi ar labām gaileņu vietām labprāt dalītos. Kāda komentētāja atzīst, ka, lasot gailenes, vienmēr pasaka citiem, kur tās atradusi, jo, viņasprāt, Latvijā gaileņu pietiks visiem. Citi piekrīt, ka ne katru dienu pašam sanāk braukt uz mežu, tāpēc labāk, lai sēnes nolasa kāds cits, nevis tās vienkārši sabojājas.
Taču ne visiem jau paveicies. Kāds raksta, ka vēl nav trāpījis ne uz gailenēm, ne meža zemenēm, un jautā, vai to jau ir daudz. Cits joko, ka kam ir, tas rāda, bet kam nav – tam atliek vien noskatīties. Vēl kāds piebilst, ka varētu atrādīt maisus ar gliemežiem, ko katru rītu salasot pagalmā.
Komentāros parādās arī ierastais sēņotāju humors. Kāds gaida “dzīvu lāci”, ko cits būtu atradis mežā, cits iesaka vienkārši neielaikot šādus ierakstus, lai algoritms tos vairs nerāda. Vēl kāds piebilst: “Taču forši, cilvēkiem patīk daba.”
Savukārt tiem, kuri uz mežu netiek vai vēl nav atraduši savu pirmo gaileņu vietu, atliek tirgus. Kā redzams sociālajos tīklos publicētajā informācijā, Rīgas Centrāltirgū gailenes šobrīd nopērkamas par aptuveni 5 eiro, lācenes no Jēkabpils – par 20 eiro kārbā, bet Latvijas mellenes – par 5 eiro litrā. Ieraksta autore norāda, ka lācenes un Latvijas mellenes bijušas atrodamas tikai vienā vietā – pie ieejas tirgū no autoostas puses.