Droni, planšetdatori, nakts redzamības ierīces – uz Ukrainu dosies jauna ziedojumu krava 0
Ukrainai ir nepieciešams Latvijas sabiedrības atbalsts, tāpēc TV24 un atbalstabiedriba.lv nenogurstoši turpina ziedojumu vākšanas kampaņu, lai palīdzētu Ukrainas tautai.
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš parāda jaunāko ziedojumu kravu, kas dosies uz Ukrainai, pateicoties citu ziedojumiem.
Tajā ir ne tikai ap 170 droniem, bet arī optikas, planšetdatori, mugursomas, nakts redzamības ierīces un citas preces, kas var noderēt Ukrainas armijai. Tāpat ziedojumā dabūta arī automašīna “Hummer”.
Dodies uz interneta vietni www.atbalstabiedriba.lv vai zvani uz tālruni 90006482 un ar savu ziedojumu palīdzi Ukrainas tautai!