Rinkēvičs sazvanījies ar Zelenski: Ukrainas prezidents atklāj sarunas saturu 0
Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim piektdien bijusi telefonsaruna ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču, sociālās saziņas vietnēs paziņojis Zelenskis.
Abu valstu prezidenti apsprieduši jauno NATO iniciatīvu par Ukrainai nepieciešamo ieroču iepirkšanu no ASV, kam Latvija esot gatava pievienoties.
Sarunas laikā Ukrainas prezidents informējis Rinkēviču par sarunām ar sabiedrotajiem un diplomātisko situāciju, kā arī izklāstījis nepieciešamos soļus, kas, viņaprāt, būtu sperami turpmāk.
Rinkēvičs paudis atbalstu Ukrainas ātrai uzņemšanai Eiropas Savienībā (ES). Zelenskis uzskata, ka Ukraina esot paveikusi visu tam nepieciešamo un būtu taisnīgi atvērt pirmās iestāšanās sarunu sadaļas vienlaikus ar Moldovu.
“Latvija pilnīgi principiāli atbalsta Ukrainas dalību ES un NATO,” piebildis Zelenskis.
I spoke with President of Latvia @EdgarsRinkevics.
I informed him about our contacts with partners and the situation in diplomacy, and shared our vision of the important steps to take next. Ukraine and all other European countries need a reliable peace and a guaranteed future.… pic.twitter.com/S3kSooI5vQ
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 8, 2025