Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski

Rinkēvičs sazvanījies ar Zelenski: Ukrainas prezidents atklāj sarunas saturu 0

LETA
16:47, 8. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim piektdien bijusi telefonsaruna ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču, sociālās saziņas vietnēs paziņojis Zelenskis.

Abu valstu prezidenti apsprieduši jauno NATO iniciatīvu par Ukrainai nepieciešamo ieroču iepirkšanu no ASV, kam Latvija esot gatava pievienoties.

Sarunas laikā Ukrainas prezidents informējis Rinkēviču par sarunām ar sabiedrotajiem un diplomātisko situāciju, kā arī izklāstījis nepieciešamos soļus, kas, viņaprāt, būtu sperami turpmāk.

“Ukrainai un visām citām Eiropas valstīm nepieciešams stabils miers un garantēta nākotne. Svarīgi, ka mēs vienādi saprotam, [ka] to var panākt, pateicoties ASV atbalstam un Eiropas vienotībai. Vienojāmies par [savu] pūliņu koordināciju,” raksta Zelenskis.
Rinkēvičs paudis atbalstu Ukrainas ātrai uzņemšanai Eiropas Savienībā (ES). Zelenskis uzskata, ka Ukraina esot paveikusi visu tam nepieciešamo un būtu taisnīgi atvērt pirmās iestāšanās sarunu sadaļas vienlaikus ar Moldovu.

“Latvija pilnīgi principiāli atbalsta Ukrainas dalību ES un NATO,” piebildis Zelenskis.

