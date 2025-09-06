Ukrainas izlūkošanas eksperts vieš skaidrību, kam jānotiek, lai karš beigtos līdz šī gada beigām 3
Ukraina dara visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk izbeigtu konfliktu ar taisnīgu mieru. Lai karš Ukrainā beigtos līdz 2026. gada beigām, jāpiepildās daudziem faktoriem, ziņo portāls “Unian”.
Par to intervijā “Novosti.LIVE” stāstīja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrejs Jusovs.
Runājot par iespējamo karadarbības izbeigšanu līdz šī gada beigām, viņš atzīmēja, ka katrs analītiķis, pētot konkrēto problēmu, izvirza dažādus scenārijus un prognozē to īstenošanās iespējamību.
“Protams, ir ārēji, iekšēji, ekonomiski faktori Krievijā, viņu zaudējumi, kas norāda uz konkrētiem rādītājiem. Bet reālā situācija kaujas laukā ir reālā situācija kaujas laukā,” sacīja Jusovs.
Tāpat, pēc izlūkdienesta pārstāvja teiktā, kara iespējamo iznākumu ietekmē arī Ukrainas Aizsardzības spēku spēja noturēt un atsviest ienaidnieku, Ukrainas diplomātijas iespējas, kā arī “Ukrainas sabiedrības gatavība turpināt aizstāvēt savu valsti”.
“Analizējot visus šos faktorus, var izdarīt konkrētus secinājumus. Bet fakts, ka Ukraina dara visus iespējamos un neiespējamos centienus, lai šo konfliktu izbeigtu pēc iespējas ātrāk un ar taisnīgu mieru, ir neapstrīdams fakts,” piebilda Jusovs.
Citi viedokļi par to, kad beigsies karš Ukrainā
Kā rakstīja “UNIAN”, ASV atvaļinātais ģenerālleitnants Bens Hodžess pauda savu redzējumu par to, cik ilgi Krievija vēl spēs turpināt karu. Viņš izteica viedokli, ka tas varētu turpināties vēl gadu vai pusotru. Pēc viņa teiktā, Krievijas karaspēka kauju intensitāte frontē būs atkarīga ne tikai no ASV spiediena uz Maskavu, bet arī uz Kijivu.
Nesen arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mērcs izteicās par kara izbeigšanu Ukrainā. Viņš sacīja, ka nezaudē cerību uz mieru, taču arī neizplata ilūzijas. Vācu politiķis atzina, ka ir gatavs tam, ka Krievijas karš pret Ukrainu ievilksies uz ilgu laiku.
Savukārt Brazīlijas prezidents Luiss Inasiu Lula da Silva augusta beigās paziņoja, ka karš Ukrainā drīz beigsies. Pēc viņa teiktā, gan Krievijas prezidents Vladimirs Putins, gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis zina, pie kā šis konflikts novedīs, tāpat kā Eiropa un ASV prezidents Donalds Tramps. Viņi, kā sacīja Lula, tikai gaida brīdi, kad saņems drosmi paziņot par kara beigām.