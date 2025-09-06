Ilustratīvs attēls
Maskava atkal ir pastiprinājusi savu gaisa un raķešu triecienu intensitāti, taču šobrīd šajā konfrontācijā Ukraina neapšaubāmi izskatās spēcīgāka.

Bijušais militārists un analītiķis Endrjū Taners portālam “News Voice” raksta, ka

pēdējā laikā Ukrainas spēki ir koncentrējušies uz divu veidu mērķiem: degvielas infrastruktūru, īpaši naftas pārstrādes rūpnīcām, un dzelzceļu tīklu.
“Ukraiņu daudzveidīgā taktika pretiniekam acīmredzami nodara vērā ņemamus zaudējumus – sākot ar tiltu un naftas pārstrādes jaudu graušanu, līdz pat triecieniem pa dzelzceļa mezgliem, kuros izmanto bezpilota lidaparātus un, iespējams, jaunās “Flamingo” raķetes,” eksperts raksta.

Viņš norāda, ka pat neņemot vērā  varbūtību, ka Ukraina rudenī iepazīstinās arī  ar saviem  īsa un vidēja darbības rādiusa ballistisko raķešu projektiem, kas spēj konkurēt ar ATACMS, spēja saražot trīsdesmit lielas spārnotās raķetes mēnesī (ar mērķi pārsniegt divus simtus) var kļūt par izšķirošu pavērsienu cīņā ar okupantiem.

Eksperts arī uzsver, ka tā kā “Flamingo” ir lielas spārnotās raķetes, daļa no tām, visticamāk,  tiks notriekta.

Tomēr, ja uzbrukumos  vienlaikus izmantos arī mānekļus un trieciendronus, vismaz daļa raķešu sasniegs mērķi un dos postošu triecienu jebkuram objektam simtiem kilometru dziļi impērijas teritorijā.

“Paši par sevi stratēģiskie triecieni karu neizšķirs, taču to radītās sekas Putina impērijai var izrādīties smagākas nekā viņa paša uzbrukumi Ukrainai,” viņš raksta.

Jau vēstīts, ka Ukraina sekmīgi izmēģinājusi tālas darbības rādiusa raķeti “Flamingo”, kas spēj nolidot 3000 kilometru, un šā gada beigās vai nākamā gada sākumā iecerēts sākt šo raķešu sērijveida ražošanu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

“Šīs raķetes izmēģinājumi bija veiksmīgi. Un līdz šim tā ir sekmīgākā raķete, kāda mums ir – tā lido 3000 kilometru attālumā, kas ir svarīgi,” Zelenskis sacīja žurnālistiem.

Ukrainas raķete “Flamingo” ir tālas darbības spārnotā raķete ar 3000 km darbības rādiusu un 1000–1150 kg smagu kaujas galviņu. Tā spēj lidot ar ātrumu līdz 950 km/h un ir aprīkota ar GPS un inerciālo navigāciju, kas pasargāta pret elektronisko karadarbību.

Raķeti izstrādājis uzņēmums “Fire Point”, un tā tiek salīdzināta ar ASV “Tomahawk”, bet ir jaudīgāka.

Masveida ražošana plānota 2026. gada sākumā, sasniedzot līdz 210 raķetēm mēnesī.

Vairāki eksperti norāda, ka tā jau izmēģināta pret mērķiem Krievijā, taču oficiāla apstiprināj

