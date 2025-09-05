#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
EPA/EKATERINA SHTUKINA / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL

LA.LV
14:53, 5. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Bijušais Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs turpina apvainot un šantažēt Rietumvalstis, būtībā atklājot Maskavas patiesos nodomus.

Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs atkal izcēlies ar skandalozu paziņojumu. Iemesls tam bija ziņas, ka Lielbritānija pārskaitīja Ukrainai 1,3 miljardus dolāru, kas tika saņemti kā peļņa no iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanas, raksta Dialog.ua.

Savā Telegram kanālā Medvedevs aizskaroši nosauca britu politiķus par “zagļiem” un apsūdzēja Londonu Krievijas līdzekļu “nelikumīgā piesavināšanā”.

Pēc viņa teiktā, tā kā Krievija nevar atgriezt naudu tiesas ceļā, vienīgais veids, kā “kompensēt”, it kā ir piesavināties Ukrainas teritorijas un īpašumus.

Viņš tieši rakstīja, ka runā par “zemi un uz tās esošajiem īpašumiem”, norādot, ka neņem vērā tā sauktos Krievijas Federācijas “jaunos reģionus”, jo Maskava tos jau uzskata par savējiem.

Papildus draudiem Ukrainai Medvedevs nāca klajā arī ar paziņojumiem, kas vērsti pret Lielbritāniju, norādot, ka atbilde uz Krievijas aktīvu izmantošanu varētu būt “Lielbritānijas kroņa aktīvu konfiskācija “.

Paziņojums tika sniegts neilgi pēc tam, kad Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Lemijs apstiprināja, ka līdzekļi no iesaldētajiem Krievijas aktīviem ir nodoti Kijevai, lai atbalstītu Ukrainu Kremļa izraisītajā karā.

Medvedeva retorika jau sen ir pārsniegusi diplomātijas robežas un arvien vairāk reducējas uz tiešiem draudiem, konkrēti, draudiem sagrābt teritoriju. Būtībā viņš publiski atzinis, ka Krievija par vienīgo Kremlim pieņemamo stratēģiju uzskata turpmāku agresiju pret Ukrainu un spiedienu uz Rietumvalstīm, un par jebkādām konstruktīvām sarunām netiek runāts.

