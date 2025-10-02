Ukrainas pretgaisa aizsardzībai jauni izaicinājumi. Slaidiņš atklāj, kāpēc krievu droni “Italmas” ir tik problemātiski 0

20:21, 2. oktobris 2025
Krievu droni “Italmas” atkal tiek izmantoti karā pret Ukrainu, par to TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāsta NBS majors Jānis Slaidiņš.

Ukraiņi ziņo, ka krievi sākuši pielietot “Italmas” dronus. Galvenais mērķis ir pārslogot Ukrainas gaisa aizsardzību, norāda Slaidiņš.

Viņš skaidro, ka drona notriekšana ir ievērojami dārgāka nekā tā ražošana. Tie ir lēti – putuplasts un finieris, bet šos dronus var aprīkot arī ar kaujas galviņu, kas sver līdz pat divdesmit kilogramiem, norāda Slaidiņš.

Vērts atzīmēt, ka krievi sākuši tos aktīvi izmantot uzbrukumos Sumu apgabalā. Pirmo reizi šādi droni parādījās 2023. gadā, bet tad tos nolika malā, jo nebija efektīvi, tagad krievi ir atraduši veidu, kā uzlabot to efektivitāti.

Tas ir liels izaicinājums Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. Tos var ražot visur, jo komponenti ir pavisam vienkārši – var salikt ķīniešu dzinējus un uz priekšu, piebilst Slaidiņš.

