Vai Ukrainai vajadzētu riskēt un sākt plaša mēroga pretuzbrukumu operāciju? Skaidro NBS majors Slaidiņš
Plaša mēroga pretuzbrukuma iespējamība no Ukrainas spēku puses kļuvusi par aktuālu diskusiju tematu gan militāro ekspertu, gan sabiedrības vidū. Arvien aktuālāks kļuvis jautājums, vai Ukrainai vajadzētu riskēt un sākt plaša mēroga pretuzbrukumu?
TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS Majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš uzsvēra, ka veiksmīga pretuzbrukuma iespējas šobrīd ir ierobežotas, jo trūkst vairāku kritisku priekšnoteikumu.
“Šobrīd, pēc oficiālajiem datiem, zaudējumi Ukrainai ir pārsnieguši vismaz 60 tūkstošus, bet tie noteikti ir vairāk – tuvu pie 100 tūkstošiem,” norāda Slaidiņš. Viņš skaidro, ka lokāli pretuzbrukumi ir iespējami, taču plaša mēroga operācijas prasa daudz vairāk nekā tikai cilvēkresursus.
“Pirmkārt, ir vajadzīgi tālas darbības ieroči, lai varētu pilnībā sist pa Krievijas apgādes iespējām tuvā aizmugurē – pa dzelzceļa mezgliem, pa tiltiem. Bez šāda veida ieročiem nevar runāt par sekmīgu pretuzbrukumu,” viņš uzsver.
Otrs būtisks faktors ir pārsvars gaisā. Bez tā jebkādas manevru darbības kļūst ārkārtīgi sarežģītas. “Ja nav pārsvars gaisā, ir ļoti grūti kaut kādu manevru darbības veikt no gaisa,” uzsver Slaidiņš, piebilstot, ka būtiska ir arī tehnoloģiskā pārākuma nodrošināšana, īpaši elektroniskajā karadarbībā.
Slaidiņš akcentē, ka Ukrainai šobrīd būtu stratēģiski izdevīgāk turpināt līdzšinējo pieeju, izvairoties no lieliem riskiem.
“Es domāju, ka viņi šobrīd nevar atļauties veikt tādu uzbrukumu. Vislabāk ir ietekmēt ar šādiem triecieniem pa aizmuguri, pa naftu sist, ik pa brīdim pa komandpunktiem un turēties stratēģiskā aizsardzībā – kaut atkāpties lēnām, bet nodarot maksimālus zaudējumus Krievijas spēkiem,” skaidro Slaidiņš.