Vai Ukrainai vajadzētu riskēt un sākt plaša mēroga pretuzbrukumu operāciju? Skaidro NBS majors Slaidiņš 0

LA.LV
15:50, 29. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Plaša mēroga pretuzbrukuma iespējamība no Ukrainas spēku puses kļuvusi par aktuālu diskusiju tematu gan militāro ekspertu, gan sabiedrības vidū. Arvien aktuālāks kļuvis jautājums, vai Ukrainai vajadzētu riskēt un sākt plaša mēroga pretuzbrukumu?

Reklāma
Reklāma
Veselam
Tie ne tikai neuzsūcas organismā, bet arī bojā miega kvalitāti: trīs vitamīni, kurus noteikti nevajadzētu lietot pirms gulētiešanas
TV24
Nemiro par satraucošo Latvijas iedzīvotāju nabadzību: “Tas ir ārkārtīgi liels skaitlis…”
Kļūst skaidrs, kas lika Trampam mainīt savu attieksmi pret Ukrainu: viņam ir jauns uzbrukuma plāns
Lasīt citas ziņas

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS Majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš uzsvēra, ka veiksmīga pretuzbrukuma iespējas šobrīd ir ierobežotas, jo trūkst vairāku kritisku priekšnoteikumu.

“Šobrīd, pēc oficiālajiem datiem, zaudējumi Ukrainai ir pārsnieguši vismaz 60 tūkstošus, bet tie noteikti ir vairāk – tuvu pie 100 tūkstošiem,” norāda Slaidiņš. Viņš skaidro, ka lokāli pretuzbrukumi ir iespējami, taču plaša mēroga operācijas prasa daudz vairāk nekā tikai cilvēkresursus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tās ir labas ziņas! Urzula fon der Leiena nāk klajā ar būtiskiem jaunumiem Ukrainas atbalstam
VIDEO. Vai Rīgas ZOO glabā pasaules rekordu? Leģendārais zilonis Radža atstājis pārsteidzošu mantojumu
Gulbis kļūst par bīstamas slimības upuri – viņš atrasts miris dīķī Jaungulbenes pusē

“Pirmkārt, ir vajadzīgi tālas darbības ieroči, lai varētu pilnībā sist pa Krievijas apgādes iespējām tuvā aizmugurē – pa dzelzceļa mezgliem, pa tiltiem. Bez šāda veida ieročiem nevar runāt par sekmīgu pretuzbrukumu,” viņš uzsver.

Otrs būtisks faktors ir pārsvars gaisā. Bez tā jebkādas manevru darbības kļūst ārkārtīgi sarežģītas. “Ja nav pārsvars gaisā, ir ļoti grūti kaut kādu manevru darbības veikt no gaisa,” uzsver Slaidiņš, piebilstot, ka būtiska ir arī tehnoloģiskā pārākuma nodrošināšana, īpaši elektroniskajā karadarbībā.

Slaidiņš akcentē, ka Ukrainai šobrīd būtu stratēģiski izdevīgāk turpināt līdzšinējo pieeju, izvairoties no lieliem riskiem.

“Es domāju, ka viņi šobrīd nevar atļauties veikt tādu uzbrukumu. Vislabāk ir ietekmēt ar šādiem triecieniem pa aizmuguri, pa naftu sist, ik pa brīdim pa komandpunktiem un turēties stratēģiskā aizsardzībā – kaut atkāpties lēnām, bet nodarot maksimālus zaudējumus Krievijas spēkiem,” skaidro Slaidiņš.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Kas notiktu, ja notriektu Krievijas iznīcinātājus, kas neatļauti atradušies Igaunijas gaisa telpā? Slaidiņš brīdina, ka nekas labs
“Izklausās pēc atvadām!” Rietumi Trampa jaunajā nostājā saskata gan satraucošus, gan pozitīvus signālus
“Apturēt Putinu tagad ir lētāk, nekā būvēt bunkurus un pazemes bērnudārzus!” Zelenskis uzrunā Rietumu līderus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.