“Ukraiņu karaspēkam ir mērķis apiet Bahmutu no ziemeļiem.” Pizele skaidro, cik smagas cīņas notiek Bahmutas reģionā Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” tika apspriesta un analizēta pašreizējā situācija kara frontē Bahmutas sektorā. Pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece Anita Pizele uzsvēra, ka Bahmutas apkārtnē šobrīd uzbrukums ir pie Orihivas un Vasilivkas. “Ļoti smagas cīņas notiek pie Berhovkas,” rādot kartē stāstīja Pizele, skaidrojot, ka Berhovka atrodas Bahmutas ziemeļu daļā.

“Principā ukraiņu karaspēkam ir mērķis apiet Bahmutu no ziemeļiem, lai visi kopā varētu virzīties uz Gorlovku. Šobrīd ir skaidrs, ka Kļiščivka ir paņemta ukraiņu spēku uzraudzībā. No Andriivkas krievu karaspēkam bija iespēja atkāpties, taču nav skaidrs, vai tas neatkāpās tāpēc, ka viņu nelaida, vai tāpēc, ka viņi vienkārši pazaudēja šo momentu,” tā TV24 raidījumā aktuālos notikumus Bahmutas reģionā skaidroja Pizele.

Raidījumā pulkvežleitnante skatītājiem demonstrēja arī kādu video materiālu, kurā redzams, kā tiek iznīcināti “bēgošie karavīri”, kuri ir no okupantu armijas – Krievijas karaspēka rindām. “Tas ir naktī, no drona tiek novērots un tiek veikta apšaude pa šiem cilvēkiem. Faktiski visi, kas šeit bēga no šiem cilvēkiem, tika iznīcināti, man liekas, ka viens varbūt palika dzīvs. Re, kur notiek sprādziens…Šis brīnums ir pie Kļiščivkas,” tā, rādot raidījumā video, komentēja Pizele. “Cilvēki centās atkāpties, bet saņēma sodu,” piebilda viņa.

Runājot vēl par Kļiščivku, ukraiņu karavīri tur iegājuši un ieraudzījuši, ka tur joprojām mastā plīvo algotņu grupējuma “Vagner” karogs, stāstīja Pizele, rādot uz foto. Bahmuta savulaik bija “Vagner” cietoksnis, tā skatītājiem atgādināja raidījuma vadītāja.

Jau ziņots, ka Ukrainas Bruņotie spēki aizvadītajā nedēļā no Krievijas okupācijas atbrīvojuši 3,5 kvadrātkilometrus teritorijas, tā pirmdien, 11.septembrī, paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

No tiem divi kvadrātkilometri atbrīvoti Bahmutas virzienā, bet 1,5 kvadrātkilometri valsts dienvidos.

Maļara sacīja žurnālistiem, ka Ukrainas karaspēks saskaras ar nopietnu pretestību no ienaidnieka puses, taču Krievijas “pirmā aizsardzības līnija vietām jau ir pārrauta” un “mūsu karaspēks virzās tālāk”. “Ir progress, zināmi panākumi. Pagājušajā nedēļā mēs tur atbrīvojām 1,5 kvadrātkilometrus,” teica Maļara.

Iepriekš viceministre sacīja, ka Bahmutas virzienā Doneckas apgabalā pagājušajā nedēļā atbrīvoti divi kvadrātkilometri teritorijas.