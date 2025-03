“Tas ir grūts jautājums!” Aktieris Andris Keišs cenšas noformulēt, kur rodas ģēniji Ieteikt







Kur vispār rodas ģēniji? “Mammai zem sirds,” tā intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” uzreiz bez ilgas domāšanas atbildēja izcilais “Jaunā Rīgas teātra” aktieris Andris Keišs, ar kuru raidījumā tika runāts par visplašāko tematu loku, sākot no mākslas un kara Ukrainā, līdz pat ģēnijiem un 8.marta – Starptautiskās sieviešu dienas – svinēšanu.

“Nav tādas ģēniju skolas vai tu skaties, ka piedzimst un šis būs…” tā dziļdomīgi pauda aktieris Keišs, pieminot ģeniālo Maestro Raimondu Paulu un viņa klavierspēli, kā arī animācijas filmas “Straume” režisoru Gintu Zilbalodi. “Tās ir sakritības. Tās ir laika un zvaigžņu sakritības! Ja būtu recepte… Recepšu nav,” uzskata aktieris.

“Tas ir grūts jautājums! Es domāju, protams, Maestro pats arī pasmietos par to, ka viņu nosauktu par ģēniju. Viņš, protams, uztaisītu skābu ģīmi un teiktu: aha, jā, jā… Tā arī ir viena no lietām, ko es personīgi varētu mācīties no viņa – patstāvību, neatkarību, domu patstāvību,” pārdomu pilns sacīja aktieris Keišs intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”.

