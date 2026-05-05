No kartupeļa, ko izdiedzēja kosmosā, izaug kas dīvains – neomulīgi pat skatīties
NASA Astronauts Dons Petits savā vietnes “X” kontā publicējis fotoattēlu, kas izraisījis internetā īstu ažiotāžu. Petits dalījās ar foto, kurā redzams kartupelis, ko viņš izdiedzējis, atrodoties Starptautiskajā kosmiskajā stacijā (SKS), par to plašāk aprakstīts vietnē Metro.
Nosaucot rezultātu par “Sputnik-1”, Dons teica: “Es lidoju 72. ekspedīcijā ar kartupeļiem sava kosmosa dārza vajadzībām, ar ko nodarbojos brīvajā laikā. Šis ir agrais purpursarkanais kartupelis. To nostiprināju savā improvizētajā dārzā – gaismas terārijā.”
Viņš skaidro, ka kartupeļi ir viens no efektīvākajiem augiem attiecībā uz ēdamo uzturvielu daudzumu pret kopējo auga masu (ieskaitot saknes). “Arī Endijs Veirs to atzinis savā grāmatā un filmā “Marsietis”, kartupeļiem būs vieta nākotnes kosmosa izpētē. Tāpēc es nodomāju, ka ir labi sākt jau tagad!”
Tomēr ne visi bija sajūsmā par eksperimenta rezultātu. Viens komentētājs rakstīja: “Bro, es patiesi domāju, ka tā ir kaut kāda ola, kas izšķilsies.” Purpursarkanās saknes daudzus mulsināja un biedēja, ko liecina komentāri zem ieraksta.
Dons Petits paskaidroja, ka dīvainā augšana notiek nulles gravitācijas dēļ: „Bez gravitācijas saknes aug visos virzienos, un visi augi, ko esmu audzējis kosmosā, aug daudz lēnāk nekā uz Zemes.”
2023. gadā tomāti, kas tika izaudzēti kosmosā, tika nogādāti atpakaļ uz Zemi pēc veiksmīga NASA pētījuma par svaigas pārtikas piegādi nākotnes astronautiem. Pēc nolaišanās zinātniskie paraugi tika nogādāti uz NASA Kenedija Kosmosa centru Floridā, kur zinātnieki veica papildu analīzes, pirms gravitācijas efekts pilnībā stājās spēkā.
Veg-05 eksperiments audzēja pundurtomātus stacijas Veggie iekārtā, lai izpētītu gaismas kvalitātes un mēslojuma ietekmi uz augļu ražu, mikrobiālo drošību un uzturvērtību.
Veggie dārzeņu audzēšanas sistēma uz SKS sniedz iespēju izstrādāt “novāc un ēd” svaigu dārzeņu komponenti kosmosa stacijas uzturam.
NASA astronaut really did grow a purple potato on the International Space Station – but the story needs context https://t.co/McAodMNnPf
