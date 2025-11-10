Uz lidostu turpmāk bez krūštura? Ieva Viļņas lidostā piedzīvo ko dīvainu 0
Biežā lidotāja Ieva pēc nesenās pieredzes Viļņas lidostā, izejot drošības pārbaudi, it kā jokojot, it kā nopietni saka: “Es nekad vairs lidojuma laikā nevilktu “Triumph” krūšturi,” raksta lrytas.lt. Kas notika?
Ievas stāsts ir nedaudz pārsteidzošs. “Kad lidoju no Viļņas, man šķiet, ka noņēmu visu – gan rokassprādzi, gan pulksteni. Bet, kad izgāju cauri metāla detektoram, ieslēdzas trauksmes signāls. Jautāju – varbūt apavu dēļ? Un lidostas darbinieks man saka: “Redzu, ka ķermeņa vidusdaļa “deg” sarkana, un viņš teica, ka metāla detektori ļoti labi reaģē uz “Triumph” krūšturiem. Pārbaude aizņēma dažas minūtes, lidoju ārpus sastrēgumstundām, bet, ja satiksme būtu lielāka, aviācijas drošības pārbaudē noteikti būtu rindas,” smaidot stāsta sieviete.
Pats interesantākais ir tas, ka Ieva tiešām valkāja iepriekšminētā ražotāja apakšveļu. Tomēr, kā ziņu portālam “Lrytas” pastāstīja Lietuvas lidostu mediju pārstāvis Tadas Vasiļausks, Viļņas lidostas izlidošanas terminālī esošie arkas metāla detektori, caur kuriem pārbaudes laikā iziet visi pasažieri, ir tādi paši kā iepriekš. Tāpēc to darbības princips nav mainījies.
Pēc T. Vasiļauska teiktā, ir grūti sīkāk komentēt, kāpēc metāla detektors šādi reaģēja uz Ievas apģērbu, nezinot vairāk par apstākļiem, citu apģērbu un metāla detaļu daudzumu šajā apģērbā.
Tomēr, kā norādīja Lietuvas lidostu pārstāvis, vispārīgi runājot, arkas metāla detektors var dot brīdinājuma signālu arī krūšturī vai citā apģērbā esošā metāla daudzuma dēļ. “Iesakām pievērst uzmanību: ja kājās ir zābaki vai apavi ar biezām zolēm, apsardzes darbinieki var lūgt tos novilkt un ievietot atsevišķā kastē. Dažreiz pārbaudes iekārtas reaģē uz apaviem, kuriem ārpusē vai iekšpusē ir metāla daļas. Šādā gadījumā apavi tiek papildus pārbaudīti arī ar rentgena iekārtu,” skaidroja T. Vasiļausks.
Viņš ieteica pasažieriem, tuvojoties aviācijas drošības kontrolpunktam, ievietot personīgās mantas un virsdrēbes paredzētajās kastēs: jaku, žaketi, jostu, telefonu, pulksteni, ceļošanas dokumentus, rokassomas, mugursomas. Šajā gadījumā arkas detektori nereaģēs uz metāla priekšmetiem jūsu apģērbā, un pārbaude notiks ātrāk.