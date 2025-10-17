“Briselē neko tādu nemanīju!” Latvieši priecājas par to, ka lidosta “Rīga” ir īpaši pacentusies 0

8:10, 17. oktobris 2025
Ģimenes brīvdienas ārpus Latvijas teorētiski izklausās fantastiski, tomēr patiesībā ceļošana ar mazu bērnu ir visai izaicinoša.

Dramaturģe un literāte Anete Konste sociālajos tīklos dalījusies ar patīkamu uzslavu mūsu lidostai “Rīga”, ka tā ir tik draudzīga jaunajām ģimenēm.

“Ceļošanai ar maziem bērniem lidosta “Rīga” ir ļoti pretimnākoša – iglu kluču atrakcijas, “Rūdolfa” biezeņi un ērti pieejami bērnu ratiņi. Nerunājot par to, ka visur palaiž pa priekšu. Lielas pieredzes man nav, bet Briseles lidostā neko tādu neredzēju,” viņa raksta X.

Komentāros cilvēki slavē lidostu, min, ka arī Tallinas lidosta ir lieliski piemērota ģimenēm un spiež, kas ir labākie izklaides veidi lidostās mazajiem ceļotājiem.

