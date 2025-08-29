Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem” 0
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs neizslēdz iespējamību, ka Krievijas karš pret Ukrainu turpināsies vēl ilgstoši. Kā norāda RBC-Ukraine, atsaucoties uz izdevumu Le Figaro, viņš atzinis, ka Rietumu partneri ir gatavi turpināt palīdzēt Ukrainai jebkuros apstākļos.
“Šis karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem. Mēs esam gatavi,” norādījis Mercs.
Kanclers arī uzsvēra, ka labas gribas koalīcijas darbības saglabāšana ir viena no Francijas un Vācijas alianses prioritātēm.
Tikai dienu iepriekš, 28. augustā, kanclers norādīja, ka prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās nenotiks.
Savukārt prognozes par kara iespējamo noslēgumu dažādās valstīs krasi atšķiras. ASV amatpersonas runā krietni optimistiskāk nekā Eiropas līderi.
Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents Džeims Deivid Venss paudis, ka karš varētu noslēgties trīs līdz sešu mēnešu laikā. Tikmēr ASV prezidenta īpašais pārstāvis Stīvs Vitkofs sacījis, ka Vašingtona cer līdz gada beigām rast risinājumu trim pasaules konfliktu punktiem, tostarp karam Ukrainā.
Vienlaikus Itālijas ārlietu ministrs Antonio Tajāni skeptiski vērtēja iespēju izbeigt karu līdz 2025. gada beigām.
Jau iepriekš vēstījām, ka Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ceturtdien paziņoja, ka tagad ir acīmredzams, ka cerētā Krievijas diktatora Vladimira Putina un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās nenotiks.
Sniedzot komentārus līdzās Francijas prezidentam Emanuelam Makronam, Mercs sacīja, ka viņu valdības runās par Ukrainas karu, “vadoties pēc tā, ka prezidenta Zelenska un Putina tikšanās acīmredzot nenotiks, atšķirībā no tā, par ko pagājušajā nedēļā, kad mēs bijām kopā Vašingtonā, vienojās prezidents Tramps un prezidents Putins”.
Savukārt Baltais nams pavēstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir neapmierināts, bet ne pārsteigts par Krievijas triecieniem Ukrainas galvaspilsētai Kijivai, vienlaikus mudinot “abas puses” izbeigt Maskavas izraisīto karu.
“Viņš nebija priecīgs par šo ziņu, bet arī nebija pārsteigts. Šīs ir divas valstis, kas jau ļoti ilgu laiku ir karā,” brīfingā sacīja Baltā nama preses sekretāre Karolīna Levita.
Krievijas masīvajā dronu un raķešu triecienā Kijivā aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 19 cilvēki, nodarīti postījumi daudzām ēkām, arī ES misijas un Britu padomes birojiem.