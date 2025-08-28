“Briesmīga un apzināta civiliedzīvotāju nogalināšana!” Zelenskis asi nosoda Krievijas uzbrukumu Kijivai 0
Nakts laikā Ukrainas galvaspilsētu satricināja masveida Krievijas uzbrukums ar droniem un raķetēm, kurā nogalināti vismaz 16 cilvēki, tostarp četri bērni, vēsta amatpersonas.
Kijivas militārās administrācijas vadītājs apstiprināja, ka starp bojāgājušajiem ir bērni 2, 14 un 17 gadu vecumā. Vēl vismaz desmit bērni guvuši ievainojumus.
Ukrainas Gaisa spēki ziņo, ka Krievija naktī izmantojusi 629 uzbrukuma vienības – 598 dronus un 31 raķeti. Savukārt, Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka triecieni bijuši vērsti uz “militāri rūpnieciskā kompleksa objektiem un militārajām aviācijas bāzēm Ukrainā”, izmantojot augstas precizitātes ieročus.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzbrukumu raksturoja kā apzinātu teroru: “Šīs Krievijas raķetes un trieciena droni ir skaidra atbilde visiem, kas pēdējās nedēļās un mēnešos ir aicinājuši uz pamieru un diplomātiju.”
Eiropas Savienība nosoda uzbrukumu
Eiropas Komisijas prezidente sacīja, ka ir sašutusi par notikušo, nosaucot to par vēl vienu drūmu atgādinājumu par likmēm, kuras pastāv šajā karā.
“Tas pierāda, ka Kremlis neapstāsies ne pie kā, lai turpinātu terorizēt Ukrainu – nogalinot civiliedzīvotājus, vīriešus, sievietes un bērnus, un pat draudot Eiropas Savienībai,” viņa uzsvēra.
ES paziņoja, ka tiek pastiprināts spiediens uz Krieviju, pastiprinot sankciju režīmu, un uz Briseli tikšot izsaukts Krievijas vēstnieks.
Arī Lielbritānijas premjers apstiprināja, ka triecienā cietusi “British Council” ēka Kijivā. Viņš asi kritizēja Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu: “Putins nogalina bērnus un civiliedzīvotājus, sabotējot jebkādas cerības uz mieru.”
Dzīvības drupās
Iedzīvotājs Vitālijs stāsta, ka sprādziena brīdī viņš ar sievu devās uz bumbu patvertni: “Es tiku aprakts. Kad izkļuvu ārā, viss bija klāts ar dūmiem un putekļiem. Skatījos uz augšu un jumta vairs nebija, no ceturtā līdz pirmajam stāvam viss bija sagrauts. Mana sieva līdz šim nav atrasta… Viņa uz telefona zvaniem neatbild, taču mēs vēl meklējam.”
Postījumi un turpmākie soļi
Kijivas amatpersonas ziņo, ka uzbrukumā bojātas vairākas daudzdzīvokļu mājas, bērnudārzs, biroju ēkas, transporta infrastruktūra un desmitiem automašīnu. Bojājumus guvuši arī kultūras un reliģiskie objekti. Tiek lēsts, ka kopējais postījumu apjoms mērāms simtos ēku, un pilsētas centrā cietis arī tirdzniecības centrs.
Ukrainas Valsts ārkārtas dienests izmantoja aviāciju, lai dzēstu ugunsgrēkus vairākos Kijivas rajonos.
Tikmēr Krievijas karaspēks turpina virzīties Ukrainas austrumos, ieņemot ciemus Dņepropetrovskas apgabalā. Zelenskis uzsvēra, ka Krievija izvēlas ballistiku, nevis sarunu galdu, turpina nogalināt, nevis meklēt kara izbeigšanas iespējas un joprojām nejūt bailes par savu darbību sekām.