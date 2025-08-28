#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Baiba Braže.
Baiba Braže.
Foto: Zane Bitere/LETA

Latvija reaģē uz Krievijas zvērībām, iesniedzot protesta notu par uzbrukumu Kijivai 0

LETA
17:51, 28. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) ceturtdien iesniedza protesta notu Krievijas vēstniecības pārstāvim par Krievijas uzbrukumu Kijivai, liecina ārlietu ministres Baibas Bražes (JV) ieraksts platformā “X”.

Lasīt citas ziņas

Viņa norāda, ka uz ĀM izsaukts Krievijas vēstniecības pilnvarotais lietvedis, lai iesniegtu viņam protesta notu. Ārlietu ministre akcentē, ka Krievijas uzbrukumā nogalināti un ievainoti nevainīgi iedzīvotāji, nodarīti postījumi, tostarp arī Eiropas Savienības delegācijas ēkai Ukrainā.

Jau rakstīts, ka Krievijas armija ceturtdienas rītā ar droniem un raķetēm veikusi triecienu Kijivai, nogalinot vismaz 18 cilvēkus. Bojāgājušo vidū ir vismaz četri bērni un nepilngadīgie. Vēl desmit cilvēki skaitās pazuduši bez vēsts.

Darnicas rajonā krievu raķete pilnībā sagrāvusi vienu no kāpņutelpām kādā piecstāvu dzīvojamā ēkā, kur atrasta lielākā daļa no nakts apšaudes upuriem. Glābēji turpina darbu, un tiek uzskatīts, ka zem gruvešiem varētu atrasties vēl citi cilvēki.

Kā ziņots, cita starpā krievu nakts triecienā cietusi arī Eiropas Savienības (ES) misija, Britu padomes un “Radio Brīvība” biroji.

“Šīs Krievijas raķetes un droni šodien ir skaidra atbilde visiem pasaulē, kas jau vairākas nedēļas un mēnešus aicina uz uguns pārtraukšanu un reālu diplomātiju,” paziņojumā sociālajos medijos pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Viņš akcentēja, ka Krievija izvēlas ballistiku, nevis sarunu galdu, Krievija izvēlas slepkavību turpināšanu, nevis kara izbeigšanu. Zelenska ieskatā tas nozīmē, ka Krievija joprojām nebaidās no sekām. Ukrainas prezidents norādīja, ka Krievija izmanto to, ka vismaz daļa pasaules “piever acis” uz nogalinātajiem bērniem un meklē attaisnojumus Vladimiram Putinam.

Viņš piebilda, ka Ukraina gaida Ķīnas reakciju uz notiekošo, jo Ķīna vairākkārt aicinājusi nepaplašināt karu un pārtraukt uguni. Tāpat, pēc Zelenska paustā, Ukraina gaida arī Ungārijas reakciju. Viņš uzsvēra, ka bērnu nāvei vajadzētu izraisīt vairāk emociju nekā jebkam citam.

“Mēs sagaidām reakciju no visiem pasaulē, kas aicināja uz mieru un tagad biežāk klusē, nekā ieņem principiālu nostāju,” norādīja prezidents, paužot aicinājumu pasaulei noteikt jaunas stingras sankcijas Krievijai par visu, ko tā dara.

Krievijas vēstniekus izsaukušas arī Lielbritānija un Eiropas Savienība, reaģējot uz pagājušās nakts krievu masveida triecieniem Kijivai.

