Vai 2026. gadā dzīvosim cepuri kuldami? Eksperte skaidro, vai nākamgad gaidāms pensiju kāpums
TV24 raidījumā “Preses klubs” Latvijas Universitātes (LU) Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ramona Rupeika-Apoga skaidroja gaidāmās izmaiņas minimālo pabalstu un pensiju pieaugumā, uzsverot, ka būtiski pārsteigumi nav gaidāmi, jo sistēma jau vairākus gadus darbojas pēc jauniem principiem.
Pēc viņas teiktā, izmaiņas nav uzskatāmas par krasām reformām, bet gan par loģisku turpinājumu jau iepriekš ieviestajam regulējumam: “Tās nav lielas pārmaiņas. Jau 2023. gadā tika ieviestas izmaiņas likumā, ka tagad mēs nevis maksājam fiksētu summu par minimāliem pabalstiem un pensijām, bet viņa mainās, ja mainās ienākumi un seko mediānai.”
Eksperte skaidroja, ka tieši šī iemesla dēļ minimālie pabalsti un pensijas pieaug līdz ar vidējo ienākumu kāpumu valstī. Šogad tas bijis gana jūtams. “Tāpēc arī šogad ienākumi mums vidēji palielinājās par 12,7 %, un tas nozīmē, ka minimālie pabalsti un minimālās pensijas palielināsies ar nākamo gadu,” norādīja Rupeika-Apoga.
Vienlaikus viņa uzsver, ka šis mehānisms darbojas katru gadu un ir cieši saistīts ar kopējo ekonomisko situāciju valstī. “Tas katru gadu ir atkarīgs no tā, kāds bija vidējo ienākumu palielinājums. Ja ekonomikai klāsies labāk, tad nākamgad pensionāri var cerēt uz lielāku,” norādīja eksperte.
Raidījumā tika pievērsta uzmanība arī izmaiņām, kas īpaši skars strādājošos pensionārus. Pēc Rupeikas-Apogas teiktā, būtiskākā jaunā kārtība stāsies spēkā 2026. gadā. “Vienīgā jaunā izmaiņa, kas stāsies spēkā 2026. gadā, ir saistīta ar strādājošiem pensionāriem. Agrāk bija jāsniedz iesniegums, lai notiktu pensiju indeksācija, tāds kā pārrēķins, ņemot vērā, ko viņi ir nopelnījuši, strādājot. Tagad tas notiks automātiski. Automātiski tas notiks aprīlī. Bet, ja pensionārs grib, lai viņam to pārrēķina konkrētā mēnesī, tad viņš var rakstīt iesniegumu un mainīt mēnesi,” skaidroja Rupeika-Apoga.