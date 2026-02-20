VIDEO. Jūrmalā cilvēki palīdz gulbjiem pārziemot – putni jau jūt pavasara tuvošanos un veido pārus 0

Sociālajos tīklos publicēts sirsnīgs ieraksts no Jūrmalas, kur vietējie iedzīvotāji turpina rūpēties par gulbjiem bargajā ziemā.

17. februārī, kad gaisa temperatūra sasniedza –7 grādus un spoži spīdēja saule, palīgi ziņoja par iepriecinošām pārmaiņām putnu uzvedībā.

“Šodien mūsu ‘lidmašīnas’ devās gaisā,” teikts ierakstā. Daļa putnu ieradās ierastajās barošanas vietās vēlāk nekā parasti, taču kopumā noskaņojums bijis optimistisks.

Lai palīdzētu putniem, brīvprātīgie manāmi paplašinājuši atvērtā ūdens laukumu jeb tā dēvēto “baseinu”, attīrot to no lieliem ledus gabaliem. Tas ļauj gulbjiem brīvāk peldēt un piekļūt ūdenim arī spēcīgā salā. Putni ir paēduši, padzēruši un turpina peldēt, neraugoties uz ziemīgajiem laikapstākļiem.

Ieraksta autori atzīst, ka jau jūtama pavasara tuvošanās – un to var novērot arī gulbju uzvedībā. Putni sāk veidot pārus un arvien biežāk paceļas spārnos, priecējot klātesošos ar lidojumiem.

Noslēgumā palīgi pateicas visiem, kuri iesaistās palīdzībā un atbalsta gulbju pārziemošanu. Šāda kopīga rūpe palīdz putniem drošāk sagaidīt siltāku laiku un apliecina, ka arī aukstā ziemā cilvēcība un līdzcietība spēj glābt dzīvības.

