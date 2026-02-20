Putina alkas, Trampa niķi, Zelenska stiprā nostāja! Kādu iznākumu karam Ukrainā paredz Jānis Slaidiņš? 0
Tik ilgi tiek runāts par iespējamu mieru, par to, ko Putins nevēlas, ko Tramps vēlas, ko Zelenskis pieļaus vai nē. Kādu iznākumu karam Ukrainā redz Jānis Slaidiņš?
“Es nezinu, kā karš beigsies, bet es zinu tikai vienu, vēsturiski mācoties, ka agresoram nedrīkst neko vairāk. Tas dos viņam tikai pārliecību turpināt iet tālāk,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izsakās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Jau ziņots, ka Ukraina trešdien piemērojusi sankcijas Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko par materiālās palīdzības sniegšanu Krievijai, atbalstot tās iebrukumu Ukrainā un ukraiņu nogalināšanu.
Lukašenko ir viens no Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvākajiem sabiedrotajiem un pieļāva, ka Baltkrievija tiek izmantota kā tramplīns Krievijas atkārtotajā iebrukumā Ukrainā 2022. gada februārī.
Krievija ir arī izvietojusi Baltkrievijā dažādu kara tehniku, tostarp retranslācijas stacijas, kas savienojas ar Krievijas trieciendroniem, kurus Maskava plaši izmanto uzbrukumos Ukrainas pilsētām.
“Šodien Ukraina piemēroja Aleksandram Lukašenko sankciju paketi, un mēs ievērojami pastiprināsim pretpasākumus pret visa veida viņa sniegto palīdzību ukraiņu nogalināšanā,” paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Krievija ir arī paziņojusi, ka Baltkrievijā izvietojusi ballistisko raķešu sistēmu “Orešņik”.