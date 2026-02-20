Putina alkas, Trampa niķi, Zelenska stiprā nostāja! Kādu iznākumu karam Ukrainā paredz Jānis Slaidiņš? 0

LA.LV
0:11, 21. februāris 2026
Viedokļi

Tik ilgi tiek runāts par iespējamu mieru, par to, ko Putins nevēlas, ko Tramps vēlas, ko Zelenskis pieļaus vai nē. Kādu iznākumu karam Ukrainā redz Jānis Slaidiņš?

Kļūdas, kas var maksāt ļoti dārgi! 14 lietas, ko nekad nedarīt, ja dzīvo viens
Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kurām gaidāmajās brīvdienās būs īpaši pozitīvi pavērsieni
Kokteilis
Katram dzīvokļa vai mājas numuram līdzi nāk sava aura un “liktenis”. Noskaidro savējo!
Lasīt citas ziņas

“Es nezinu, kā karš beigsies, bet es zinu tikai vienu, vēsturiski mācoties, ka agresoram nedrīkst neko vairāk. Tas dos viņam tikai pārliecību turpināt iet tālāk,” TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” izsakās Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Jau ziņots, ka Ukraina trešdien piemērojusi sankcijas Baltkrievijas diktatoram Aleksandram Lukašenko par materiālās palīdzības sniegšanu Krievijai, atbalstot tās iebrukumu Ukrainā un ukraiņu nogalināšanu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Indietis grasījās bēgt? Zināma jauna informācija par smago “fūres” un autobusa avāriju uz Liepājas šosejas
VIDEO. Jūrmalā cilvēki palīdz gulbjiem pārziemot – putni jau jūt pavasara tuvošanos un veido pārus
“Mēs esam gatavi cīnīties jau šovakar!” Sprūds par Krievijas draudiem Baltijas valstīm

Lukašenko ir viens no Krievijas diktatora Vladimira Putina tuvākajiem sabiedrotajiem un pieļāva, ka Baltkrievija tiek izmantota kā tramplīns Krievijas atkārtotajā iebrukumā Ukrainā 2022. gada februārī.

Krievija ir arī izvietojusi Baltkrievijā dažādu kara tehniku, tostarp retranslācijas stacijas, kas savienojas ar Krievijas trieciendroniem, kurus Maskava plaši izmanto uzbrukumos Ukrainas pilsētām.

“Šodien Ukraina piemēroja Aleksandram Lukašenko sankciju paketi, un mēs ievērojami pastiprināsim pretpasākumus pret visa veida viņa sniegto palīdzību ukraiņu nogalināšanā,” paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Krievija ir arī paziņojusi, ka Baltkrievijā izvietojusi ballistisko raķešu sistēmu “Orešņik”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Atkal kaut ko sashēmojis: Putins mainījis drošības spēku komandvadības sistēmu
Viedoklis
“Putins tātad karos līdz galam. Līdz savam vai savas valsts galam” – Romāns Meļņiks par četriem kara gadiem
Ženēvā noslēgušās Ukrainas, ASV un Krievijas pārstāvju sarunas politiskajā blokā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.