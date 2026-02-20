“Vienkārši vajprāts!” Mūzikas baudītāji pikti – gaidāmas drastiskas izmaiņas iecienītajā “Positivus” festivālā 0
Mūzikas festivāls “Positivus”, kas pēdējos gados notiek Rīgā, šogad notiks tikai vienu dienu, turklāt tas no Lucavsalas tiks pārcelts uz Mežaparku, sūtījumā festivāla vēstkopas dalībniekiem informē pasākuma rīkotāji.
Festivāla galvenais mākslinieks būs dīdžejs un dziesmu autors Kalvins Heriss, kura uzstāšanās Rīgā tika izziņota jau agrāk šonedēļ.
Festivāla rīkotāji sola, ka Herisa koncertu pavadīšot arī citu mākslinieku koncerti.
Herisa koncerts Mežaparka Lielajā estrādē plānots 6. augustā. Šī būs vienīgā Herisa uzstāšanās Baltijas valstīs.
Heriss kļuvis par vienu no ietekmīgākajiem 21. gadsimta elektroniskās deju mūzikas veidotājiem. Viņa mūzika straumēta vairāk nekā 56 miljonus reižu. Heriss saņēmis 14 “MTV VMA” nominācijas un divas uzvaras, piecas “Grammy” nominācijas un “Grammy” balvu labākajā video kategorijā “We Found Love”.
Festivāla “Positivus” pirmsākumi meklējami 2007. gadā, tam katru gadu līdz 2019. gadam norisinoties Salacgrīvā. Festivāls netika rīkots divus gadus pandēmijas dēļ.
Savukārt kopš 2022. gada “Positivus” notika Rīgā, Lucavsalā.
Soctīklotāji nav apmierināti
Lai arī par negaidītajām pārmaiņām paziņots pavisam nesen, soctīklotāji jau izteikuši savas domas.
“Saņēmu e-pastu no Positivus. Es pareizi saprotu, ka šogad Positivus festivāls ir Calvin Harris un plus iesildošie mākslinieki, lai kas viņi arī būtu?” raksta Ilze.
Viņai pievienojas citi sašutuma pilni cilvēki:
“Lasīts arī, ka Pitbull ir Positivus festivāla programmā, tikai uz katru koncertu jāpērk atsevišķa biļete. Varbūt vēl kādu izziņos tur pa vidu.”
“Vienkārši vajprāts. Reāli nav vieglāk paziņot, ka festivāla vairs vienkārši nebūs? Nevis koncertus saukt par festivālu.”
“Es atkal vakar nopirku biļetes uz Calvin Harris, bet šodien izrādās, ka eju uz Positivus.”
“Jā, un tā ir ceturtdiena. Pie Harris biļetēm rakstīts, ka durvis atveras 17.00, koncerts viņam sākas 20.00. Tas nozīmē, ka Positivus ilgs trīs stundas. Jā, tiešām reāls dienas festivāls.”
“Rīkotāji atgādina, ka tikai nedēļu iepriekš turpat Mežaparkā notiks vēl viens jaudīgs mūzikas pasākums – Pitbull koncerts. Abi šie koncerti kopā pārvērtīs Mežaparku par īstu mūzikas epicentru, radot fantastisku teritoriju mūsu faniem un jaunu pieredzi festivāla publikai kopumā, sola Positivus organizatori. Faktiski divu nedēļu festivāls, bet ir nianse.”
“E-pasts no @positivus tāds skaudrs: Šovasar izņēmuma kārtā festivāls notiks vienu dienu. […] Nolēmām radīt īpašu, koncentrētu un jaudīgu pieredzi – vienas dienas festivālu ar Calvin Harris kā galveno mākslinieku.”