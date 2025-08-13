#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. pexels.com/Pixabay

Vai laiks mūs rīt iepriecinās? Laika prognoze trešdienai 0

LETA
14:51, 12. augusts 2025
Ziņas Dabā

Trešdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un tikai atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Kā sadedzināt savu “riepiņu” 4 nedēļu laikā: 7 veselīgas uzkodas
Pēc 13 gadu pārtraukuma pasažieru lidmašīnas atkal lidos uz vienu no bīstamākajām pilsētām pasaulē
Dārgais minerālūdens, kas tiek pārdots arī Latvijā, nonācis liela Eiropas skandāla epicentrā
Lasīt citas ziņas

Sinoptiķi prognozē, ka gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, galvenokārt rietumu vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, dažviet piekrastē – līdz +17 grādiem. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +20..+25 grādiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Cik bieži patiesībā jāmazgā mati: kļūda, ko pieļauj daudzi
“Tā būs ērta izeja no situācijas!” Kremļa padomnieks nosauc Putina nosacījumus pamieram
“Vašingtona to uzskata par “godu”!” Izziņota vieta, kur notiks Trampa un Putina tikšanās

Rīgā trešdiena būs daļēji saulaina, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, piepilsētā – līdz +12 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs +22 grādus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Izsludināta ārkārtējā situācija lauksaimniecībā: ko tā dos zemniekiem?
Otrdien gaidāms īslaicīgs lietus. Lūk, kur nokrišņu būs visvairāk
Ik 44 minūtes Zeme saņem mistisku signālu no Visuma – NASA atklāj tā avotu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.