Vai laiks mūs rīt iepriecinās? Laika prognoze trešdienai
Trešdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis un tikai atsevišķās vietās iespējams īslaicīgs lietus.
Sinoptiķi prognozē, ka gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš, galvenokārt rietumu vējš.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs +9..+14 grādi, dažviet piekrastē – līdz +17 grādiem. Pēcpusdienā gaiss iesils līdz +20..+25 grādiem.
Rīgā trešdiena būs daļēji saulaina, naktī iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +14 grādiem, piepilsētā – līdz +12 grādiem. Dienā temperatūra sasniegs +22 grādus.