13:04, 12. augusts 2025
Līdz ar valdības lēmumu visā Latvijas teritorijā izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, daudzi lauksaimnieki un uzņēmēji cer uz praktiskiem atvieglojumiem un finansiālu atbalstu. Kā skaidroja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS), šāds solis paver iespējas gan kompensācijām no Eiropas Savienības, gan arī ļauj zemniekiem brīvāk pārplānot savas saistības.

TV24 raidījumā “Preses klubs” Mieriņa skaidroja, ko šī ārkārtējā situācija dos zemniekiem: “Ārkārtas situācija, pirmkārt, dos to, ka jau Zemkopības ministrija, jau uz tā pamata, ir vērsusies Eiropas Komisijā ar lūgumu kompensēt radītos zaudējumus. Tas ir, pirmkārt, tāpēc, ka tiešām ir ārkārtas situācija.”

Tāpat viņa norādīja, ka šis lēmums dod arī praktiskus ieguvumus pašiem lauksaimniekiem, kuri pēdējos gados cieš no laikapstākļu radītiem postījumiem: “Savukārt visiem zemniekiem un uzņēmējiem tas dos to, ka viņi varēs savus maksājumus pārgrupēt, pārlikt uz citu laiku. Tātad viņiem netiks piemērotas soda naudas gan no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) puses, gan arī no Lauku atbalsta dienesta (LAD) puses par dažādu normu neievērošanu gadījumā, kas saistās gan ar platību maksājumiem, gan ar citiem.”

Mieriņa uzsvēra, ka ārkārtējās situācijas statuss dos lauksaimniekiem laiku pielāgoties un saprast, kā rīkoties tālāk.

“Tātad viņiem šī ārkārtas situācija faktiski līdz novembrim dod iespējas savu darbību pārkārtot tai gaitai, kā viņi var. Varbūt tā raža būs daudzmaz normāli kaut kur, varbūt viņa nebūs, jo vēl arī visi zaudējumi nav aprēķināti,” skaidroja Saeimas priekšsēdētāja.

Viņa uzsver, ka šī ārkārtas situācija ir nepieciešama, lai varētu virzīties uz priekšu gan ar kompensācijām, gan arī ar dažādiem atvieglojumiem.

