Vai nestrādājošie Latvijas pensionāri vairs nevarēs iesniegt deklarācijas? Baldzēns atzīst, ka situācija ir bēdīga 6

LA.LV
16:45, 25. septembris 2025
Viedokļi

Daudzus satrauc, kas notiks ar nestrādājošajiem pensionāriem pēc 1. marta, kad viņi vairs nedrīkstēs iesniegt deklarācijas par medicīniskajiem pakalpojumiem, jo nav nodokļu maksātāji. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Egils Baldzēns TV24 raidījumā “Uz līnijas” norāda, ka situācija ir bēdīga, taču risinājumi ir atrodami.

Skatītāja jautā: “Kas notiks 1.martā ar nestrādājošajiem pensionāriem, kuri nedrīkstēs iesniegt deklarācijas par medicīniskajiem pakalpojumiem, jo nav nodokļu maksātāji 2025. gadā?”

“Šeit man nebūs tāda kodīga komentāra, ko es varētu teikt, šī situācija ir diezgan bēdīga,” norāda Baldzēns.

Viņš piebilst, ka šeit ir visas iespējas nestrādājošam pensionāram griezties gan pie pensionāru federācijas, gan pie citām pensionāru apvienībām.

“Ja viņi virzīs šādus jautājumus, godīgi saku, ka mēs atbalstīsim no savas puses,” uzsver arodbiedrību priekšsēdētājs.

Arī šobrīd vairākkārt arodbiedrības izvirzījušas jautājumu, ka šogad obligāti nākamajam gadam ir jākompensē 100% visu algu pieaugumi, nevis 50%. “Cik daudz reizes mēs neesam to cēluši, tajā brīdī, kad runa iet par pensiju indeksāciju, jo tādā veidā pensijas nepārtraukti atpaliek no algu pieauguma, bet dzīves dārdzība, kā mēs redzam, iet uz augšu,” norāda Baldzēns.

